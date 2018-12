WWE TLC es el último evento de la conocida promotora de lucha libre profesional de este 2018 y nos traerá la esperada revancha entre el campeón de WWEDaniel Bryan ante el exmonarca AJ Styles, en una pelea de revancha, que ha despertado mucho entusiasmo entre los aficionados, además, seremos testigos de la primera lucha triple de mesas, escaleras y sillas, protagonizada por la campeona de SmackDown Live Becky Lynch ante Charlotte y Asuka.



Por ello WWE TLC ha concitado la atención de todo el Universo WWE, principalmente en Latinoamérica donde se encuentran los fans más apasionados del planeta. Nadie quiere perderse este evento por eso en esta nota te contamos en qué canal y a qué hora podrás ver WWE TLC.



Pues bien, WWE TLC se llevará a cabo este domingo en el SAP Center de San José en California, se espera un lleno de bandera en el famoso coliseo.



Pues bien WWE TLC comenzará desde las 6 de la tarde (hora peruana). La transmisión para toda Latinoamérica estará a cargo del canal Fox Action del paquete Fox Premiun, mientras que en todo el mundo, el evento también podrá ser visto en la conocida plataforma WWE Network.



Además de la opción de v er WWE TLC en WWE Network, en los Estados Unidos también tiene la posibilidad de ver el evento bajo la modalidad de pago por evento (PPV).

Relación completa de luchas de WWE TLC:



- Daniel Bryan (campeón de WWE) vs. AJ Styles

- Seth Rollins /Campeón Intercontinental) vs Dean Ambrose

- Braun Strowman vs. Baron Corbin (Lucha de mesas, escaleras y sillas)

- Ronda Rousey (campeona de RAW) vs. Nia Jax

- Lynch vs. Charlotte Flair vs. Asuka (Lucha de Mesas, Sillas y Escaleras)

- The Bar vs. The New Day vs. Los Usos (Lucha de Triple Amenaza por los títulos en pareja de WWE SmackDown Live)​

- Natalya vs. Ruby Riott (Lucha de Mesas)

- Finn Bálor vs. Drew McIntyre

- Elias vs. Bobby Lashley

- R-Truth & Carmella vs. Jinder Mahal & Alicia Fox ( Final del Mixed Match Challenge)

- Rey Mysterio vs. Randy Orton (Lucha de Sillas)

- Buddy Murphy (campeón de Peso Crucero) vs. Cedric Alexander



Ahora que ya sabes como ver WWE TLC no te puedes perder este gran evento de WWE y no olvides que la mejor información sobre WWE TLC la podrás encontrar en Trome.pe.