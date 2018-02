El central colombiano Yerry Mina, uno de los últimos fichajes del Barcelona , se mostró "feliz" por su debut con el club azulgrana y el pase a la final de la Copa del Rey.



"Estoy feliz por debutar y pasar a una gran final", dijo Yerry Mina a la televisión del Barcelona, mostrando su agradecimiento a todos los que han hecho posible que esté en el club azulgrana.



"Ahora a seguir trabajando poco a poco, con los pies en la tierra", añadió el central colombiano.

Yerry Mina debutó en Barcelona: "Estoy feliz" [FOTOS y VIDEOS]

Yerry Mina entró en el terreno de juego en el minuto 84 en sustitución de Gerard Piqué.



"Fue emocionante, estos momentos nunca se olvidan", explicó Mina, asegurando que cuando Valverde "me llama sentí felicidad y cuando toqué la primera bola, ahí tenía esa confianza por lo que mis compañeros me han arropado muy bien".



"Ahora me siento muy bien, ganando poco a poco la oportunidad para aportar mi granito de arena", concluyó.

Yerry Mina debutó en Barcelona [FOTOS y VIDEOS]

