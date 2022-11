Yordi Vílchez fue uno de los nombres que no estuvo en la última lista de Juan Reynoso y causó extrañeza, no solo en los hinchade Alianza Lima, sino en los fanáticos de la selección peruana que aguardaban el llamado del bicampeón con la casaquilla blanquiazul para los amistosos ante Paraguay y Bolivia, tras ser uno de los jugadores más regulares de la Liga1.

El zaguero central del cuadro victoriano no esquivó las preguntas sobre su no convocatoria enviado un mensaje tácito a Juan Reynoso. “ Es una pregunta muy difícil, porque soy consciente de la competencia que hay . T odos los que están, están jugando afuera, los conozco a algunos y sé que son buenos jugadores y excelentes personas. Seguiré trabajando hasta que me toque la oportunidad ”, dijo para Gol Perú.

El zaguero calculó su respuesta y se mostró cauto, cuando le preguntaron sobre si se imagina estar en la lista del ‘Cabezón’. “ De que me hubiese gustado, me hubiese gustado. De ahí lo que me queda es seguir trabajando y si tengo que trabajar un poco más para tener la oportunidad de estar ahí lo haré, definitivamente ”, añadió.

El defensor afronta estos días con la tranquilidad de haber renovado su contrato en los últimos días de octubre, por dos temporadas más en Matute que le permitirán ganarse un lugar en la Copa Libertadores y estar el radar de Juan Reynoso.

En proceso...