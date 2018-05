Yoshimar Yotún: Alessandra Cordero es su gloria, inspiración y soporte desde el colegio

En el 2005, Yotún era un quinceañero tímido. Estudiaba en el colegio ‘Miguel Ángel Buonarotti’ y en esas aulas conoció a Alessandra Cordero. Ella lo flechó y él venció sus miedos para conquistarla. Por la calle caminaban no tomados de la mano, sino de los dedos, porque ‘Yoshi’ se avergonzaba. “Me saqué la ‘tinka’, estoy con una rubia”, comentó entre risas en una entrevista televisiva. Cuando ya eran parejita, compartieron gaseosas, salchipapas y besos. Por aquellos años aún no había muchos billetes en el bolsillo. “Un día ella me invitó a almorzar a su casa. Estaban sus padres y su hermana con su novio, y compraron pollo a la brasa. Todos cogían la presa con la mano, pero yo dije que no me gustaba y solo comí las papas y la ensalada. En verdad, quería meterme varias presas al bolsillo, ja, ja. Me ‘palteaba’ comer con la mano, el pollo a la brasa solo lo había visto por tele”, bromeó en aquella ocasión.

Han pasado 13 años desde que fueron ‘flechados’. Ahora son esposos, tienen una hija y otro por venir. Yoshimar siempre destaca el amor incondicional con su pareja, aquella que lo acompaña desde que no conocían la fama ni la gloria. “La que comió la alita conmigo, merece comerse la pechuga”, posteó hace unos meses Yotún en su Facebook.

