Yuriel Celi, exseleccionado peruano de las categorías sub-15, sub-17 y sub-23 y actual jugador de Cantolao, fue ampayado por ‘Magaly Tv. La firme’, programa de Magaly Medina, bailando ‘perro intenso’ con una joven en la calle. Ante esto, el jugador rompió su silencio dando una entrevista para Radio Ovación acerca de este caso.

“Las imágenes son injustas porque no muestran verdaderamente quién soy. Me ganó el momento por querer mostrarles a mis amigos alguien que no soy pero la verdad es que no tomo, salgo muy temprano todos los días a entrenar y descanso temprano”, mencionó el futbolista.

Yuriel Celi comentó que sale con sus amigos, pero “en mi casa son muy estrictos y me cuidan mucho”.

Yuriel Celi fue captado haciendo 'perreo intenso' en la calle. (Magaly Tv. La firme)

“El jueves incluso celebré mis 18 organizando una fiesta. Estuve tranquilo con mis amigos. El viernes entrené temprano y concentré para viajar por la noche”, agregó el futbolista de Cantolao.

Finalmente, Yuriel Celi habló acerca del gol que le dio la victoria a Cantolao sobre Mannucci en la cuarta fecha del Torneo Apertura.

“Por suerte entré y pude ayudar con los tres puntos. El triunfo es producto del trabajo de todos. Me siento muy bien en Cantolao, somos un buen grupo. Estoy agradecido con el ‘profe’ por haberse preocupado por mí. Lo valoro mucho”, finalizó el jugador.

Gol de Yuriel Celi para la victoria de Cantolao (T)