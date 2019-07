Zinedine Zidane: ¿Qué dijo tras partido y gol de Gareth Bale con Real Madrid? ¿Su situación con el club ha cambiado?

La novela Zinedine Zidane vs Gareth Bale todavía no llega a su fin. Todo esto luego de las polémicas declaraciones del DT, quien señaló que espera la pronta salida del volante en conferencia de prensa. ¿Y qué pasó ahora?



En su segundo partido por International Champions Cup, Zinedine Zidane metió a Gareth Bale para los segundos 45 minutos frente a Arsenal, cuando Real Madrid perdía 2-0.



Gareth Bale no defraudó y anotó uno de los goles de Real Madrid. "Bale ha hecho buen partido y me alegro por él", elogió Zinedine Zidane tras el partido que Real Madrid ganó 3-2 por penales (2-2 en los 90').



"Bale quería estar hoy con nosotros. Las decisiones son mías y hoy jugó una parte. Veremos qué va a pasar. Nada ha cambiado", continuó el DT francés.



"Bale está aquí. No sé qué va a pasar. De momento está con nosotros y él sí quería jugar hoy", cerró.

AQUÍ LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE ZIDANE DEL ÚLTIMO SÁBADO