Zinedine Zidane: Esto dijo DT de Real Madrid sobre incendio de catedral de Notre Dame |VIDEO |FOTOS 

Zinedine Zidane , entrenador de Real Madrid y una delas leyendas del fútbol francés, mostró sus tristeza al enterarse del dantesco incendio que acabó con uno de los monumentos más emblemáticos de país y del mundo: La catedral de Notre Dame.



"Cuando pasa algo como lo de París es muy triste y complicado, se siente en todo el mundo. No deseo a nadie sentir estas cosas, pero espero que no haya víctimas que lamentar", comentó Zinedine Zidane una vez finalizado el duelo que empató Real Madrid con el Leganés.



Pero Zinedine Zidane ya había salido triste del campo de juego y no era para menos, pues Real Madrid continuó con su particular calvario esta temporada y sumó un pobre empate en su visita a Leganés en el cierre de la 32ª jornada de la liga española.



"Con estos jugadores que tenemos, debemos jugar mejor, por muy mala que sea la temporada. Tenemos que dar más todos. El equipo volverá a ser competitivo la temporada próxima. Ahora nos quedan seis partidos para trabajar en los entrenamientos, como esta semana, y tenemos que intentarlo", dijo el DT del Real Madrid a modo de crítica hacia su plantel.