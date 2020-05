Miguel Reboso fue uno de los pocos que consiguió enfrentar al Real Madrid de los 'Galácticos’ y robarle puntos en el mismísimo Santiago Bernabéu. El popular ‘Conejo’ se lució en aquella temporada anulando a figuras de la talla de Zinedine Zidane, David Beckhan, Roberto Carlos y Luis Figo en partidos defendiendo la casquilla el Real Zaragoza en España .

Este partido no lo pudo jugar el ‘Fenómeno’ Ronaldo Nazario, ni Raul González, debido a sendas lesiones, pero Miguel Rebosio se dio maña para echarse encima al resto de 'Galácticos’ e incluso hacer una huacha al autor del mejor gol de la historia de la Champions League, Zinedine Zidane.

“Yo era lateral derecho. Me sumo al ataque y le hago una huacha y me miró. A la segunda le quise hacer lo mismo y no pude, me miró”, contó el popular 'Conejo’ en un charla con UCI Noticias.

El enojo de Zinedine Zidane fue evidente. “Yo mido un 1.76 m y él 1.89 m., diez centímetros más. Me dijo: ‘Otro caño no, otro caño no’. Y me abrió los ojazos. No maestro, le dije”, recordó el campeón de dos Copas del Rey en España.