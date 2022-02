Alexander Zverev protagonizó un reprochable incidente en el ATP 500 de Acapulco de tenis en México. El número 3 del mundo agredió verbalmente al árbitro del partido luego de su derrota ante Lloyd Glasspool y Harri Heliovaara, tras lo cual le tiró un raquetazo. Ello provocó que la organización lo expulse del certamen.

¿Qué pasó con Zverev en el ATP 500 de Acapulco?

“Sascha” Zverev venía disputando los dobles junto al brasileño Marcelo Melo, pero perdieron frente a la dupla conformada por el británico Lloy Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara por 6-2, 4-6 y 10-6.

Tras saludar a sus rivales, Zverev empezó a lanzar una serie de insultos contra el juez italiano Alessandro Germani. El alemán dio un total de tres raquetazos a la silla del umpire, quien tuvo que bajar e inclusive esquivó uno de los golpes.

Zverev fue descalificado del ATP 500 de Acapulco tras agresión verbal y física al juez.

“Es tu línea, eres un put* idiota”, fue uno de los insultos que Zverev le dijo al árbitro, quien informó estas reacciones agresivas a la organización del torneo. Tras ello, se dieron a conocer las sanciones.

La expulsión de Zverev del ATP 500 de Acapulco

Rápidamente, la organización del ATP 500 de Acapulco, uno de los torneos de tenis latinoamericanos más importantes, anunció que se suspendió al alemán del certamen, por lo cual ya no podrá jugar su partido en singles.

“Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco”, señalaron a través de un breve comunicado en Twitter.

Zverev fue expulsado del ATP 500 de Acapulco por su violenta reacción.

¿Qué dijo Zverev sobre la sanción?

El alemán se mostró arrepentido tras sus acciones y señaló que pidió disculpas en privado contra el umpire por los raquetazos que le dio.

“Es difícil explicar con palabras lo mucho que me arrepiento por mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi estallido contra él fue erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo mismo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusa. También quería disculparme con mis seguidores, con el torneo y con el deporte al que amo. Como saben, lo dejo siempre todo en la cancha. Ayer, di demasiado. Voy a tomarme los siguientes días para reflexionar, tanto sobre mis actos como para asegurarme de que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Lamento haberlos decepcionado”, sentenció.