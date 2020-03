En el Perú ya son 22 casos de coronavirus y esto ha generado pánico y alarma en la población peruana, quienes ante la alerta del COVID-19 en nuestro país han decidido arrasar con todo en los supermercados con el temor que esta pandemia pueda salirse de control. Ante ello, el doctor Alberto Tejada, nuestro Dr. Trome, responde a las dudas que se tiene alrededor de este virus que ya es pandemia mundial.

El Dr. Tejada. explica que el coronavirus “es en realidad un virus que como cualquier microorganismo, ya sea una bacteria, un hongo o un parásito tiene una posibilidad de generar una enfermedad, pero son distintos a las bacterias”.

Para reconocer los síntomas del coronavirus, nuestro Dr. Trome señala que “la gran mayoría de paciente tiene fiebre, tos, malestar general y la dificultad para respirar. Toda la enfermedad se concentra en la parte respiratoria y no en la parte nasal como sucede con un resfriado común y la gripe”.

Asimismo, el especialista indicó que en casos de presentarse alguna sospecha por coronavirus es importante el aislamiento, lavarse las manos, evitar contaminar el ambiente con tos o medidas de higiene inadecuadas. “Hay una cuota de responsabilidad en el enfermo tanto para adquirirla como para no contagiar”.

“El alcohol y los geles de alcohol no son imprescindibles. Pueden sumar en el proceso de limpieza, pero no es que el que no se pone alcohol va a contaminar a los demás. Tan solo una buena higiene y lavarse las manos ya son suficiente para evitar la propagación de la enfermedad”, recomendó el Dr. Alberto Tejada.

