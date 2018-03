¿Sientes un dolor extraño que coincide con tu ciclo menstrual? Ojo con la endometriosis, advierte el Dr. Trome [VIDEO]

¿Sientes un dolor extraño y cíclico de la cintura para abajo que coincide con tus ciclos menstruales? ¿O presentas sangrado cada vez que tienes relaciones sexuales con tu pareja? Podría tratarse de un caso de endometriosis, enfermedad que explicará nuestro especialista de la salud Alberto Tejada en esta nueva edición de Doctor Trome.



El tema de hoy de Doctor Trome llega en respuesta a la consulta de Julia, una preocupada lectora que pregunta si esta condición que le fue diagnosticada tras un examen que le hizo su médico es curable y, de ser así, qué tratamiento es el que usualmente se recomienda para estos casos.



¿Qué es la endometriosis?

Ocurre cuando el revestimiento uterino interno llamado endometrio -necesario para la vida reproductiva porque ahí se genera el anidamiento- se aloja fuera de su espacio natural, o sea fuera del útero (como en las trompas de falopio, en la vejiga, en el sistema digestivo, etc), generando una inflamación y típicas molestias que tienen la configuración de ser cíclicas porque la estimulación hormonal hace que se activen y se generen más molestias.







¿Qué causa la endometriosis?

Si bien se desconoce qué es lo que causa la endometriosis, o sea, cuál es el factor causal, se sabe que esta condición está asociada a veces a la herencia, a enfermedades autoinmunes, a fibromialgias y a una serie de condiciones coincidentes. También tiene algo muy curioso que es una gran influencia hormonal, casualmente por eso la molestia cíclica es coincidente con los síntomas propios de la menstruación, o sea, cada cierto tiempo se activa esta sintomatología.



¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis?

La endometriosis aparece como cólicos menstruales, a veces durante las relaciones sexuales o como molestias al orinar o defecar. Además, dependiendo de la ubicación del foco endometriósico, o sea qué tan fuera de su hábitat natural se encuentra, los síntomas pueden variar.



Pero, ¿cuál es la solución o el tratamiento para la endometriosis?

Lo primero y más importante es establecer un correcto diagnóstico. Para eso si una mujer siente, por ejemplo, un dolor extraño de la cintura para abajo al orinar, defecar o en cada ciclo menstrual, debe acudir a un profesional ginecólogo para que mediante una laparoscopia o una biopsia determine correctamente el diagnóstico.



Si se deteca una endometriosis, el tratamiento recomendado es múltiple: pueden usarse analgésicos, antiespasmódicos, desinflamantes para aliviar, por ejemplo, los síntomas de dolor pero también se usan anticonceptivos, terapias hormonales (como el danasol, los agonistas de las gonadotropinas, progestágenos, antiprogestinas, etc); y finalmente la cirugía dependiendo de qué magnitud tenga y de la edad de la paciente.



En conclusión, dependiendo del objetivo y la edad de la paciente, se pueden optar desde laparoscopias de limpieza hasta la extirpación completa del útero y sus anexos obviamente si el futuro no es reproductivo. Sin embargo, la evaluación por el ginecólogo va a ser siempre la mejor medicina, por eso se debe acudir periódicamente al profesional de la salud, hacerse el chequeo correspondiente porque a veces este diagnóstico no es sencillo y se necesita de ayuda especializada porque con la salud no se juega.







