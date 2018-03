¿Sientes fuerte dolor durante la penetración sexual? Dr. Trome explica qué es el vaginismo [VIDEO]

Brenda escribió al correo de Dr. Trome para contarnos que cada vez que trata de tener sexo con su novio siente un dolor intenso, por lo que es imposible que su pareja la penetre. Esto, claro está, puede afectar una relación. Aquí trataremos de hallar una explicación a su problema.



Navegando en Internet (algo que no es muy recomendable hacer en temas médicos), descubrió que podría sufrir el síndrome de vaginismo. ¿Qué es eso y cómo se cura?, nos pregunta muy preocupada.



En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada habla acerca del síndrome de vaginismo, que se le conoce como la incapacidad de realizad el acto sexual.



¿Qué es el vaginismo?



Es un espasmo muscular perivaginal involuntario que le impide a una mujer tener relaciones sexuales, disfrutar de su sexualidad y, de ser el caso, de su fertilidad.



¿Cuáles son los síntomas del vaginismo?



Los síntomas del vaginismo son tal cual los describiste (dolor, dificultad en la penetración, ansiedad, evitación) y la mayoría de veces sus causas están ligadas a una raíz psicológica.



Puede haber una historia de trauma, enfermedades de transmisión sexual, infecciones urinarias, alteraciones hormonales, uso de fármacos o ser la manifestación emocional de problemas de pareja, abuso o violencia, temor al embarazo, educación rigurosa, etcétera.



¿Cómo se trata?



Para tratar el vaginismo, primero se debe descartar el factor orgánico. Una vez hecho esto se puede optar por la psicoterapia y la terapia de dilatación (insensibilización sistemática).



¿Las masturbación puede ser una alternativa?



La masturbación no es una alternativa de tratamiento, pero esta actividad puede ayudar a una mujer con vaginismo obtener un orgasmo clitoreano y favorecer el conocimiento de su cuerpo, al tiempo de desmitificar prejuicios y animarla a buscar ayuda para solucionar su problema y tener relaciones sexuales normales.



¿Si una mujer tiene vaginismo significa que es incapaz de sentir deseo o placer sexual?



No. No significa que sea lo que comúnmente se llama frígida. Puede tener orgasmos clitoreanos y deseo y tener estas contracciones perivaginales que interfieren con la penetración peneana.



Lo importante es que la mujer con vaginismo reciba siempre el respaldo de la pareja y la terapia sexual, además de las otras opciones de tratamiento, siempre es una buena opción.



