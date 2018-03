Ataque cardíaco: ¿Cuáles son sus síntomas? Dr. Trome te explica [VIDEO]

Hay algunos síntomas que podrían resultar en un ataque cardíaco, el cual se produce cuando el flujo de sangre y oxígeno que llega al corazón se bloquea de repente.



En esta edición de Doctor Trome, Alberto Tejada te explica cuáles son los síntomas de un posible ataque cardíaco para actuar con rapidez, pues puede salvar una vida:



1. Dificultades respiratorias: Son unos síntomas difíciles de asociar a un paro cardíaco, pero si nos encontramos exhaustos sin una causa aparente lo más inteligente es que acudamos prestos a un médico.



2. Sudoración excesiva: El bombeo de sangre a través de arterias obstruidas requiere que nuestro corazón haga un esfuerzo mayor al habitual, la temperatura corporal aumenta debido a este esfuerzo y nuestro cuerpo suda para tratar de mantenerla.



3. Indigestión: Si tenemos un estómago de hierro y no hemos comido nada fuera de lo habitual, una indigestión repentina puede indicar que algo no va bien en nuestro corazón, y haríamos bien en acudir al médico.



4. Dolor en el pecho: El dolor puede no ser continuado: viene y va, pero el infarto llegará tarde o temprano. Todos los infartos no están precedidos por un dolor de pecho de igual intensidad: puede dolernos poco y que, aun así, el paro cardíaco sea inminente.



5. Malestar en el cuerpo: Puede incluir dolor o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.



