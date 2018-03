¿Es normal tener mucho sueño? 5 causas según Doctor Trome [VIDEO]

Tener mucho sueño podría estar asociado a una mala alimentación o una afección como la anemia o la diabetes. En esta nueva edición, el Doctor Trome habla sobre cinco posibles causas de la somnolencia.



1. Alimentación deficiente: No perjudiques tus niveles de energía con una mala alimentación y el consumo excesivo de azúcar refinada. Evita empezar el día bebiendo una gaseosa o comiendo un dulce. Procura comer alimentos saludables como huevos, carbohidratos y frutas.



2. Anemia: Si tienes mucho sueño y estás cansado todo el día podrías tener anemia. Esta afección consiste en tener un bajo nivel de glóbulos rojos en la sangre. Al no tener suficiente, no se puede transportar la cantidad de oxigeno que los órganos del cuerpo necesitan para su correcto funcionamiento.



3. Falta de horas de sueño: Es importante darle al cuerpo las horas de descanso necesarias. Cumplir con las horas de sueño necesarias te ayudará a tener un buen nivel de energía durante todo el día.



4. Otras enfermedades: Enfermedades del corazón o la diabetes generan problemas de fatiga y mucho cansancio. Estas se asocian con el nivel de oxígeno en la sangre y con la deficiencia de bombeo de la sangre, por lo que los niveles de energía pueden verse afectados.



5. Depresión: La depresión significa un desgaste constante para el cerebro, pues los pensamientos de una persona deprimida son principalmente problemas y situaciones estresantes. La energía se desequilibra y las ganas de dormir tienden a aumentar.