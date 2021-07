POR: ÓSCAR TORRES

Es una de las periodistas más influyentes de nuestro país. Hoy conduce el programa ’2021′ por Canal N. La coyuntura política está más inestable que nunca. Trome conversó con Mávila Huertas, quien tiene muchas cosas para contar.

Mávila, ¿en la segunda vuelta votaste por Pedro Castillo o Keiko Fujimori?

No voy a revelar mi voto.

Veo que te atacan bastante en redes sociales. ¿Lees esos comentarios?

Ninguno. Ni Facebook ni Twitter y tampoco estoy en las redes sociales, salvo Instagram, que es una red que me parece más amigable.

¿Qué es lo que más te dicen con frecuencia? ¿Te afectan las críticas?

Ya no.

Huertas descartó 'haber sido muy blanda con el expresidente Vizcarra'. (Fotos: José Rojas)

EL VIZCARRISMO

Muchos te han calificado de vizcarrista, ¿en algún momento sentiste que fuiste muy blanda o cercana al llamado ‘Lagarto’?

Nunca, jamás. Solamente hice el trabajo que me tocaba hacer como periodista, que era buscar una entrevista con el entonces presidente y cumplir con mi labor.

MÁS INFORMACIÓN: MÁVILA HUERTAS Y HERNANDO DE SOTO TUVIERON TENSA ENTREVISTA POR LA VACUNA QUE RECIBIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS

Ahora diversos analistas califican a Vizcarra de ‘psicópata’ y ‘miserable’ por haberse vacunado tres veces y dejar más de cien mil muertos. ¿Tú qué opinas de él?

Bueno, ha sido lamentable. Probablemente la mayor desilusión que hemos tenido, ¿no?... Vizcarra es una persona que en efecto, como has dicho tú, yo no me atrevería a dar esos calificativos, pero muchos dan en el clavo. Es una persona que decepcionó al país. Había una cierta esperanza. Aprovechó el desprestigio del Congreso también a su modo, pero lo más grave de todo fue el mal manejo de la pandemia. Entonces, creo que ahí hubo una traición.

¿Crees que Pedro Castillo ha ganado limpiamente la elección o hay serios indicios de fraude?

Creo que hay irregularidades que deberían aclararse.

Mario Vargas Llosa acaba de decir que el presidente Francisco Sagasti se parcializó con Castillo, ¿te parece?

¿El presidente Sagasti parcializado con Castillo? El presidente ha dicho que él apeló a la neutralidad, vamos a ver qué le responde a Vargas Llosa.

¿Consideras que Sagasti debió llamar a una auditoría internacional para confirmar la transparencia de la elección?

Es una decisión que solo le corresponde tomar a Sagasti.

¿Crees que Keiko está haciendo una ‘pataleta’ al no reconocer que ha perdido la segunda vuelta?

Creo que se está pidiendo una transparencia total del proceso electoral.

¿Te parece que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, garantiza un proceso electoral limpio?

Hay que respetar la decisión que tome el Jurado.

Mávila Huertas también consideró que Pedro Castillo debería marcar distancia de Vladimir Cerrón. (Foto: José Rojas)

¿No hubiese sido mejor que abran el padrón de votantes para que todo sea más transparente?

Todavía estamos en la etapa en la que podrían abrirlo.

El semanario Hildebrandt en sus Trece ha revelado que la derecha intentará vacar a Castillo. ¿Ves posible ese escenario?

No conozco las entrañas de la derecha.

Pero tú eres periodista con capacidad de análisis y experiencia. ¿Qué crees que pueda pasar?

Dependerá de lo que haga Castillo.

¿Crees que Castillo seguirá unido a Cerrón o marcará distancia?

Debería marcar distancia.

Si se comprueba que la organización ‘Los Dinámicos del Centro’ financió la candidatura de Perú Libre, ¿qué podría pasar?

Eso le corresponde decidirlo a la justicia.

LOS CAVIARES

A propósito, algunos políticos y periodistas aseguran que los llamados ‘caviares’ han copado todas las organizaciones del Estado. Para ti, ¿qué es un ‘caviar’?

Hasta ahora no lo entiendo…

¿Por qué?

Porque yo soy liberal y la verdad es que no entiendo exactamente a qué se refieren. Supongo que es una persona de la izquierda progresista, es la aproximación más cercana que tengo a ‘caviar’, pero no me ha preocupado mucho ni he perdido mucha energía tratando de entender qué significa ser ‘caviar’.

El periodismo está en el ojo de la tormenta, ¿te arrepientes algo de la labor que has hecho en esta coyuntura o estás con tu conciencia tranquila?

Yo, absolutamente tranquila.

Muchos periodistas justifican su posición frente al líder del ‘lápiz’ porque ven peligro en un candidato comunista y totalitario que va a cortar las libertades. ¿Qué opinas?

Sin duda, el mensaje de Castillo fue en ese sentido y recordemos que durante la primera vuelta el único plan de gobierno, incluso hasta ahora el único que está inscrito, es el del Jurado y no habla precisamente de un plan de gobierno democrático. Ya la sola idea de la Asamblea Constituyente me parece temeraria y atentatoria de respeto a la legalidad.

AMENAZAS A MEDIOS

Vladimir Cerrón ha calificado a algunos medios como ‘extorsionadores’, ¿crees que van a atentar contra los canales, radios y diarios independientes?

No deberían hacerlo y no deberíamos permitir que lo hagan.

¿Te preocupa que llegue un modelo de izquierda radical al poder y destruya la economía del país?

Me preocupa que se destruya la economía del país.

¿Consideras que un eventual gobierno de Perú Libre sería muy similar al de Venezuela, Bolivia de Evo o al Ecuador de Correa?

Dependerá de lo que diga el señor Castillo cuando asuma la presidencia, si es que la asume, y si finalmente es promulgado presidente, declarado presidente electo.

Pase lo que pase, al parecer vamos a tener un gobierno muy débil y frágil. ¿Cómo ves el tema de la gobernabilidad?

Va a ser complicado, eso es lo único que tengo claro, como creo que la mayoría, y quizás mi único deseo es que podamos empezar de una vez por todas en este país, ya que nos ha tocado celebrar 200 años de independencia bajo estas circunstancias, empezar a tender puentes de diálogo y poner por lo menos algunos puntos de agenda en los que todos estemos de acuerdo. Si no hacemos eso, todos vamos a ser copartícipes de la destrucción, y no solo de la economía, del país.

¿Te seguiremos viendo solo en Canal N o tienes otros proyectos?

Estoy en Canal N abocada de lunes a viernes en el programa de las 9 de la noche, que va a tener bastante actividad, en este momento ya la tiene y en los próximos meses, sin duda, también.

Gracias, Mávila. Ojalá quien salga ganador o ganadora sea de una manera limpia y sin artimañas de por medio…

Gracias a ti.

ENAMORADA DE ECONOMISTA

Parece que por ti no pasan los años, ¿cuál es tu rutina, tu dieta?

Son los ojos de Óscar Torres (sonríe).

¿Cómo está ese corazón? ¿Sigues con el economista Luis Miguel Castilla?

Sí, hemos cumplido un año de relación, estamos muy felices juntos y cada día lo quiero más.

Estar en la televisión suele ser muy estresante. ¿Continúas por pasión al periodismo o por dinero?

No, yo soy periodista desde que empecé, es decir, estar en la pantalla es una faceta del periodismo, pero cuando tú has sido reportero, editor de revistas, locutor de radio y has hecho algunas otras cosas te das cuenta de que los cargos van y vienen, pero el ejercicio de la profesión es uno en esencia a través de cualquiera sea el formato que te toque.

¿De qué te sientes orgullosa?

De mi carrera y de mi nombre.

TE PUEDE INTERESAR: