Del saque somos carnecita... VERGONZOSA y PAUPÉRRIMA la presentación de Binacional en la Copa Libertadores. Tremendo papelón del campeón peruano, que fue el hazmerreír de River Plate, que le metió 14 goles en las dos veces que chocaron. Cuando iban 25 minutos ya quería que terminara el partido. Las apuestas eran cuántas ‘pepas’ le iban a hacer.

¿Qué hicieron los dirigentes con los millones que entraron al club por el título y la participación en el torneo? Seguro pensaron que la altura de Juliaca lo iba a solucionar todo y nunca se reforzaron con jugadores de nivel. En la transmisión, los argentinos hicieron esfuerzo para no burlarse de un equipo ‘sin jerarquía’ como lo calificaron. Sin duda, el peor equipo del torneo. Parecía amateur...

En el fútbol moderno y dinámico, los laterales son el tubo de desfogue, salida y proyección en los equipos. En el momento actual, la selección no tiene a sus jugadores en su mejor momento. Advíncula recién está agarrando kilometraje en la nueva temporada con Rayo Vallecano y le está costando, porque ha perdido la titularidad.

Por el lado izquierdo, me preocupa más donde Trauco ha sido relegado a las reservas del Saint Etienne, que juega en la Quinta división de Francia. Para dar pelea a los rivales, hay que tener a todos los seleccionados al cien por ciento. Sumar todo lo que se pueda y aprovechar que los rivales llegan con poco ritmo. Estos puntos son los que marcarán la diferencia al final de las Eliminatorias. Así es...

Ya me contaron que el ‘Negro rockero’ anda full recurso. Su madurita le paga el ‘telo’, pero no le habilita billete y por eso se fue a vivir a la casa de un expupilo en El Agustino. También se ha ofrecido para ser la imagen de una pollería. Parece que hizo una mala jugada con un negocio o se quedó sin monedas y lo ‘sangraron porque lo sangraron’. Nooooo... Me voy, soy fuga.