Emprende Trome| ‘Un emprendedor no tiene vacaciones ni duerme tranquilo, pues todos los días hay que pensar qué hacer para que el negocio no fracase’. Y está claro, que el ‘Perú es un país de emprendedores’, porque ni la crisis social y económica, ni esta pandemia han traído abajo el sueño de los hombres y mujeres que apuestan por hacer empresa.

En este mes del emprendimiento, Trome conversó con Mitsuharu Tsumura de ‘Maido’ y ‘Tori’, Ximena Delgado de ‘King Kroughnuts’ y Broster Bros, y Juan José Cheme de ‘Whairo’, quienes con su experiencia nos dan algunos consejos para que los puedan aplicar en sus rubros.

♦Micha de Maido y Tori

*Nunca te metas en un negocio que no conoces. Hay muchas personas que no tienen conocimiento de restaurantes y han decidido hacerlo porque en su momento veían que era algo fácil de hacer y que era rentable, lo cual no es así, pues si no tienes paciencia terminan cerrando.

*Tener un colchoncito. Tener un negocio es como comprarse un carro. Si no tienes plata, no podrás mantenerlo. Si abres un emprendimiento y no tiene un plan de trabajo podrás sobrevivir de tres a seis meses sin tener utilidades y puedes generar deudas que finalmente afectan los intereses. Hay que tener un colchoncito para poder pagar la planilla, etc.

*Siempre hay que arrancar con algo chico.

*En el caso de restaurante no solo es necesario saber cocinar

Puedes tener el local lleno, pero quizás no estés ganando nada. El cocinero de hoy debe saber de números, de planillas, de porcentajes, de todo un poco, porque puedes ir perdiendo plata por falta de gestión.

*Armar un equipo. Tener gente idónea que se ponga la camiseta, que tenga las ganas de seguir mejorando de que quiera crecer contigo. Hay que darles las herramientas y los incentivos.

♦Juan José Cheme de Whairo

*Crear redes sociales. Son mucho más baratos que anunciar en medios masivos o en medios de comunicación para los que recién empiezan. Si no están en estas plataformas no existen.

*Crear contenido de valor para tu comunidad. Cómo preparar un producto, concursos, temas relacionados a tu negocio. Una comunidad son clientes potenciales que están guardados en tus redes sociales, que puedan darte la estabilidad en el momento que necesitas.

*Escoge bien un Courier. Hoy existen muchos y debes elegir el mejor, ya que si haces un envió y no llega, el cliente dirá que es tu culpa y la de tu marca. Tienes que tener claro que son socios. La gente valora quien lo entrega, como llega el empaque, la presentación, si es rápido y amable, etc. De esta forma te posicionas en el mercado.

*Error común…La gente copia. No copies, puedes mirar otras marcas que te inspires, pero debes crear algo único y genera tu propio camino ahí veras como un emprendimiento diferente y vas avanzar mucho más rápido.

*Se tú mismo psicólogo. La vida del emprendedor es muy solitaria y sufrida, aunque se vea muy bonita por fuera. No tienes un sueldo fijo, no tienes gratificaciones y mantienes a un equipo. Todos los días debes de motivarte, tu eres tu propio motor.

Ximena Delgado de ‘King Krougnuts’ y ‘Broster Bros’

*Escucha a tus clientes. Uno de los puntos más importantes al emprender es tener una relación cercana a nuestro cliente y escucharlo constantemente. Nuestros clientes tienen la respuesta a todas nuestras preguntas ¿Qué le falta a nuestra oferta? ¿Qué aportamos a sus vidas? ¿Qué opinan de nuestros precios? ¿Qué opinan de nuestra calidad? Etc.

Si quieres crecer, escucha a tus clientes.

*Conoce tu estructura de costos. Es muy importante tener números claros para tomar decisiones adecuadas. Debemos fijar presupuestos, actualizar constantemente nuestro costeo y evaluar la rentabilidad de nuestro negocio.

Para lograr esto debes establecer procesos que resulten en tener un orden contable.

*Forma un equipo de trabajo multidisciplinario. Para crecer debes de aprender a delegar y trabajar en equipo, busca personas cuyas habilidades se complementen para cubrir las distintas áreas del negocio. Puedes empezar con un equipo junior y formarlo para que crezca contigo.

*Se muy paciente y perseverante, emprender no es sencillo. Al inicio debemos sacrificar muchas cosas para sacar adelante el negocio, pero si perseveras y aprendes en cada paso del camino lo lograrás. Es muy importante que no te rindas ante la primera adversidad y que aprendas a tener tolerancia a la frustración, te vas a equivocar pero debes usar esos tropiezos para impulsarte hacia adelante.

*No sólo te enfoques en vender. Enfócate también en tener una estructura que te permita crecer ordenadamente. Si estableces procesos desde el inicio será mucho más fácil mantenerlos y ejecutarlos en el tiempo.

