Nehemías Fernández trabajó en el restaurante de su padre por muchos años, pero su sueño siempre fue tener su propio negocio . Junto su pareja Pilar Salomé empezó desde cero. Con un préstamo del banco y la ayuda de sus padres lograron sacar adelante ‘Maca Fruits’ , una bebida que les costó más de una lágrima porque tocaron muchas puertas y fueron pocas las que se abrieron. Este producto se encuentra en tiendas de Lima y provincias, y ahora también en la ‘Casa Perú’ , en Rusia .



Siempre quisiste tener tu propio negocio y no trabajar para otros. ¿De dónde nace tu espíritu emprendedor?

No quise ir por el sueño de otra persona, quería algo propio y mi visión siempre fue buscar algo novedoso en este mercado y también para exportarlo.

Tuviste dos emprendimientos que no resultaron...

El primero fue en el rubro textil, tuve socios que no eran perseverantes y eso quedó en nada. En el segundo quise ver otros mercados con el ginger de un kion que era de Pichanaki, pero la competencia de China , que vendía más barato, no me dejó avanzar.



¿Cuál fue la mejor lección que tuviste con esos fracasos?

No darme por vencido. Yo sabía que existía una oportunidad afuera, solo necesitaba cambiar el chip para continuar con mis proyectos en el rubro agroindustrial.

Emprende Trome: Rusos se ponen osos con maca peruana gracias a ‘Maca Fruits’

¿Dónde distribuyes tu producto?

En tiendas de productos naturales y orgánicos, tenemos gran demanda en una que está en José Gálvez, en Magdalena. También estamos en dos tiendas en Chanchamayo, y por mandar a Piura .



¿Podrías explicarnos cuáles son las bondades de la maca?

Ayuda a aliviar los dolores musculares, favorece al tránsito intestinal, mejora los niveles de colesterol en la sangre, promueve vitalidad y energía, tiene alta cantidad de calcio, propiedades antibacterianas, entre otras.

¿Y estas propiedades se mantienen en el jugo?

Sí, las propiedades se mantienen, al igual que de la manzana y la maracuyá.



Dices que tu esposa fue determinante en el negocio, ¿por qué?

Tenemos juntos muchos años, hemos estado en las buenas y malas, aprendimos de los errores y ambos hemos trabajado muy duro para sacar adelante esto. Ella es una pieza fundamental en la empresa.

Pilar, tú conoces mucho sobre este tubérculo andino...

Soy natural de Chanchamayo, mis padres viajaban a la sierra y traían productos de allá. Consumí mucha maca desde niña y sé que es un gran alimento que debía ser compartido a las demás personas a través de nuestra propuesta.



¿Se asesoraron para lanzar este producto?

Al inicio fue difícil porque no sabíamos nada. Investigamos sobre la maca y los demás frutos, pero no sabíamos cómo empezar, así que tuvimos que asesorarnos con expertos.

¿Cómo fueron sus inicios?

Cuando conseguimos el jugo, tuvimos que ir en busca de una empresa que nos haga las botellas, caminamos toda la avenida Argentina para buscar y pedían grandes cantidades. Las etiquetas fueron otro tema, al inicio fue rústico, pero luego conseguimos una presentación mejor que nos permita vender.



¿Cómo ingresaron al mercado?

Empezamos a buscar por Internet todas las tiendas para ir a ofrecer, luego llegamos a Sierra Exportadora, a PromPerú.

¿Qué sintieron al ser seleccionados para ir a Rusia con la Casa Perú?

Más que suerte, esto fue una bendición. Hoy nuestro producto está en Rusia y podremos ingresar a más mercados.



¿Qué opinan de la maca que se llevan los chinos?

Cualquiera puede llevarse los productos, pero sus raíces son peruanas. La maca quizás crezca en China , pero las propiedades de nuestras tierras son únicas. Por eso que es tan cotizada.

¿Qué dicen los extranjeros de esta ‘joya andina’?

Identifican a la maca como un gran producto energético, completo, que contiene muchas proteínas. Aman la maca.



¿Cuál es su meta?

Queremos que más gente conozca el producto, que lo entienda, pues es muy nutritivo. El objetivo es llegar a Argentina, Estados Unidos y Canadá.

TIPS

1. Ser perseverante, si diste tu primer paso, sigue adelante.

2. Disciplina en lo que haces, concéntrate, dedícale tiempo.

3. Ama lo que haces, porque solo así conseguirás lo que quieres.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.