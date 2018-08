Emprende Trome: La Gran Señora de la Moda detrás del éxito de Selene, ahora Modabell

Doña Amparo Cabrera tiene 78 años, es hija de padre huancaíno y madre limeña. Tuvo 12 hermanos y recuerda, con mucho cariño, el amor y los valores que le inculcaron sus progenitores. Durante 25 años fue profesora de ciencias sociales y en sus ratos libres aprovechaba en enseñar a sus alumnas a poner ruleros. Al quedarse viuda, con cuatro niños, tuvo la necesidad de emprender un negocio. Así nació ‘Selene’.

Señora Amparo, ¿usted qué estudió?

Fui profesora de ciencias sociales, pero siempre me gustó la belleza y el arreglo personal, trabajé en el colegio ‘Elvira García García’ durante 25 años. Les enseñaba a poner ruleros a las alumnas, porque veía una posibilidad de tener un ingreso.

¿Cómo nace ese espíritu de poner una escuela?

​Por necesidad, era viuda y tenía 4 hijos a los que debía mantener, quedaron muy chicos, así que decidí poner una academia.

¿Cómo fueron sus inicios?

​Empecé en la sala de mi casa, en el octavo piso de un edificio. Ahí puse una mesa de comedor y una pizarra, tuve 8 alumnos, el primero fue un judío que quería hacer buzos.

¿Cómo era la situación del Perú en ese entonces?

Terrible, estaba el terrorismo, no había luz y tenía que hacer las clases con velas, aun así había personas mayores que iban para aprender.

Emprende Trome: Modabell

¿Cómo se hizo conocida?

Las empresas se enteraron que daba clases para hacer moldes en el rubro textil, así que pagaban por un molde y luego se pasaron la voz en Gamarra y venían para que les enseñe.

Con tantos años en el rubro de la educación, ¿cuál es la mayor lección que ha aprendido?

Que cuando uno trabaja con tesón, alegría y esfuerzo todo se logra. Además, aprendí que los jóvenes son muy creativos y que hacen maravillas.

Todo ha ido evolucionando, ¿Cómo cambió el alumnado en su escuela?

El alumnado ha cambiado mucho, antes veíamos a personas mayores, ahora van señoras, hombres y mujeres de todas las edades, es que ahora con solo dedicarse a las uñas ganan dinero.

Usted es un referente de la moda y la belleza para generaciones, ¿quién fue su inspiración?

Fue algo propio, años atrás, la directora y las profesoras me decían que de qué les sirve que les enseñe a poner ruleros, pero las alumnas querían aprender, había una oportunidad de hacer algo técnico y ayudar a sus familiares.

¿Cómo así logró juntar su capital?

No tuve un capital, solo una mesa de comedor para mi primera clase. Mi mensaje es hacer todo con cariño y esfuerzo, que todo lo demás viene solo.

¿En qué invertía lo que ganaba?

En mejorar la escuela. Tanto en infraestructura como en profesionales.

¿Se capacitó para manejar la academia?

No, solo tuve el deseo de aprender.

¿Cuántas sucursales tiene?

Dos en Lince, en Surco y en Los Olivos.

¿Quién la asesoraba?

Con el tiempo tuve un contador, hay que hacer lo que uno sabe.

Empezó en la sala de su casa y ahora es una academia reconocida…

Antes era ‘Selene’, ahora es ‘Modabell’, un centro superior que cuenta con beneficios para el alumno, medio pasaje y la posibilidad de ingresar a cualquier universidad.

¿Por qué ‘Selene’?

Quería un nombre especial, y algo que ilumina con fuerza era ‘Selene’, la Luna.

¿Qué se viene para ‘Modabell’?

Ahora quiero la primera universidad técnica.

¿Algunos de sus hijos trabajan con usted?

Solo uno me acompaña, los demás se dedican a sus carreras.

¿Pensó en algún momento poner su marca en el extranjero?

Una vez me llamaron de Chile para ir a enseñar, pero mis hijos estaban en la universidad y se me hizo imposible. He visto que han copiado el método en todos lados, pues es sencillo y cualquiera lo entiende.

¿Y no desea abrir una sucursal al interior del país?

​Quiero tener algo bien hecho aquí.

¿Cómo les va a sus egresados?

Muy bien, ganan concursos, han participado en la Expotextil, han quedado finalistas en la Alianza Francesa, han obtenido gallardetes.

TIPS:

1.- Estudiar para no fracasar, además uno debe saber bien las cosas para que no los engañen.

2.- Hay que trabajar todos los días en el negocio, saber qué se necesita, tener el mejor personal, capacitar a los profesores.

3.- No gastar cuando recién se comienza, invertir en el negocio, luego vienen las cosas por añadidura.



