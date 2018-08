Emprende Trome: Giuliana Huamán es coach de varias empresas y afirma que para llegar a ser 'Top' hay que tabajar duro 

A sus 30 años, Giuliana Huamán, egresada de la carrera de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha consolidado como una emprendedora exitosa en el mundo del entrenamiento y planeamiento ejecutivo. Pero el camino no ha sido fácil, pues sufrió un accidente que la dejó sin memoria durante tres meses. Al recuperarse, decidió investigar sobre redes sociales para iniciar un negocio emprendedor, pero su empresa quebró.



Sin embargo, ella no se amilanó y siguió para adelante, ahora es coach de varias compañías y fundadora de ‘Empoderatec’, una plataforma que reúne a mujeres apasionadas por la tecnología y la ciencia. Hace poco, ella obtuvo el primer puesto del prestigioso programa anual de innovación y emprendimiento del Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Giuliana, ¿a qué te refieres cuando dices que en el Perú hay emprendimientos que parecen ‘jureles’ pequeños y que en otros lados son ‘tiburones’?

Perú es el país con mayor emprendedurismo de Latinoamérica, tenemos muchos casos chiquitos y pocos de gran escala. Si nos enfocamos en emprendimientos de ciencia, tecnología e innovación, nuestro caso más grande es el de ‘Cinepapaya’ que se vendió a Fandango. Hay que crear proyectos de mejor calidad para causar revuelo en otras economías.



Está muy de moda la palabra ‘emprendedor’, ¿cómo lo defines?

Es aquel que se atreve a hacer cosas nuevas, se atreve a desarrollarlas para uno mismo y sale del ecosistema tradicional.



En las entrevistas, los empresarios me cuentan que se trabaja más que en una empresa, ¿qué dices?

El emprendedor es aquel que vive todo el tiempo en incertidumbre, porque no tienes un sueldo fijo ni beneficios, además duermes menos de 8 horas, y eso no te dicen los libros.



¿Crees que el fracaso es importante para alcanzar el éxito?

No hago una apología al fracaso, pero cuando nos caemos muchas veces nos hace fuertes para crear otros proyectos o mejorar el que tenemos. En Estados Unidos preguntan cuántas veces la fregaste para contratarte, porque esas personas darán mayor aporte.



Estuviste en una empresa y renunciaste para crear algo nuevo, ¿piensas que esa es la ruta?

No creo, hay muchos estudiantes que pueden emprender desde el colegio.

Emprende Trome



¿Qué le dirías a una persona que está en una empresa estable, pero no se siente satisfecha?

Soy coach, tengo un grupo de 25 a 35 años que pasa por eso, la vida les dio el obsequio de darse cuenta a tiempo. Tu cuerpo pide hacer un cambio, hay que escucharlo, a veces por miedo o por el ego no lo haces, ¿te quedarás con la duda?



¿Es una cualidad del emprendedor trabajar mucho?

Hubo una escuela muy dura, nos dijeron que no se debe descansar ni los fines de semana ni dormir tus 8 horas. Si no duermo me enfermo y no puedo emprender. Todo tiene un equilibrio.



¿Qué piensas de las personas que se quejan de su mala suerte?

La vida te da pruebas, antes de quejarnos, analicen qué pasa y saquen la mejor cara. La vida te da lo que no mereces, pero lo que necesitas para evolucionar.



Desde el año pasado hay falta de empleo, inseguridad y la economía no es buena, ¿qué se debe hacer?

Si te botan del trabajo, lo que no debes perder es la salud. Si el Estado nos cierra las puertas de mil cosas, busca una oportunidad, siempre hay un problema que se necesita solucionar.



¿Cómo fue tu experiencia de ganar este premio internacional?

No lo esperaba, creo que este premio es por la mala suerte que tuve hace mucho tiempo. Pasé por muchos temas fuertes en vida, me accidenté, fui a la quiebra, el camino de emprender no fue sencillo. El día que solté mi ego las cosas iban mejor.

Giuliana Huamán se ha consolidado como una emprendedora exitosa. (Foto: Mónica Palomo)

¿Por qué inspirarse a más y no ser conformista?

Uno llega a donde quiere, si quieres ser el más ‘top’ en tu carrera chambea duro.



¿Qué cursos se deben dictar en la escuela que sean de valor?

Cursos de innovación, biología, genética. En los nidos, los niños deberían desarrollar sus propios juguetes y no limitarlos.



¿Qué tan importante es capacitarse?

Es como leer libros, más lees, más viajas, más te capacitas y te enriqueces.



¿Qué le dirías a la gente que tiene años trabajando y está cansada?

Si ya pagaste la carrera a tus hijos o cumpliste con todos tus deberes, ¿qué te ataja? Sé útil en lo que te gusta y hazlo bien. Los miedos dan culpa y hay que romper las barreras mentales que nos pone la sociedad.



Tres consejos claves para iniciar un negocio...

- Piensa en un negocio que solucione un problema real.

- Crea una solución valiosa para ese nicho de mercado, a fin de que estén dispuestos a pagarlo.

- Busca un nicho específico dentro de un segmento.