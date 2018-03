Emprende Trome: Zacateca, helados con sabor a postre [ENTREVISTA]

A Bernardo Suárez, quien viene de una familia muy numerosa, le gustó el trabajo desde niño. Hace 25 años se vestía de Papá Noel y ofrecía sus servicios a varias empresas. Se hizo conocido y por eso lo llamaron para ser portada en una revista local. Hoy, es ingeniero industrial y en un viaje a México quedó fascinado con las paletas tradicionales de este país, trajo este concepto y convirtió los postres peruanos en riquísimos helados. ‘Zacateca’ tiene 11 locales en Lima y se proyecta para ingresar a provincias.



Es ingeniero industrial y ha trabajado para varias empresas, ¿cómo es que decide hacer paletas?

Es amor al primer bocado. Tuve un viaje a México, conocí el producto, lo probé y en el primer mordisco, dije: ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Me lo llevo a Perú.



¿Tuvo que adaptar esta propuesta mexicana para el paladar peruano?

La paleta mexicana es grande, rellena, no tiene colorantes, saborizantes ni preservantes, es natural, y tuve que adaptarlo al paladar peruano, que es exquisito y exigente. Arrancamos con 9 sabores, maracuyá, pie de limón, pie de manzana, selva negra, tres leches y otros.



¿Con cuánto capital empezó?

Invertí 50 mil dólares.



Su esposa es una cocinera por afición, ¿es ella quien prepara los helados?

Sí, ella es una genio. Nació con el don de hacer rica comida y hace las mejores paletas del mundo.



¿Cómo es el control de calidad?

Hemos combinado nuestra habilidad, soy ingeniero y mi esposa prepara las paletas, hemos reestructurado cada receta y el proceso. El control lo hacen cuatro personas.



¿Se imaginaba haber alcanzado el éxito en tan poco tiempo?

Siempre he sido una persona inquieta, en mi casa éramos muchos y nunca había propina, había que agenciársela, siempre trabajaba. Hace 25 años, junto a unos amigos, hicimos de Papá Noel para una campaña de Backus y nos fue bien, es una paradoja volver a salir en ‘Somos’, pero ahora siendo emprendedor.



¿Por qué ‘Zacateca’?

Nosotros como peruanos tenemos orgullo de nuestra comida, y nos gusta que se nos reconozca. Como peruano debo decir que este concepto es mexicano y desarrollé sabores peruanos.



¿Cuántos sabores y locales tiene?

25 sabores y 11 locales.



¿Cómo hacen para fidelizar a los clientes?

Hacemos un buen producto, atendemos bien al cliente, con respeto y rápido. Han crecido muy rápido en el mercado.



Emprende Trome: Zacateca de Bernardo Suárez

¿Cuál ha sido el comentario más bonito que le han dicho?

‘Este es el mejor helado que comí en el mundo’, y una niña aumentó: ‘es el mejor del mundo mundial’ (risas).



¿Qué planes tienen en mente?

Ya nos hemos consolidado en Lima, ahora queremos entrar en cinco provincias.



Ahora, en verano, todos van por helados, ¿cuántas paletas han vendido en un día?

Unos mil helados en un domingo.



¿Tienen un taller?

Somos artesanales, en cada tienda hay cocinas, nos preocupamos que el producto se prepare un día anterior, no hay nada mejor que comer una paleta fresca.



¿De dónde viene su materia prima?

Del Perú, las frutas la compramos en el mercado.



¿Qué fue lo más difícil?

Arrancar, al inicio las ventas son lentas, hay que tener paciencia para que las cosas se den.



¿Piensan estar en un centro comercial?

Abrimos hace poco un módulo en un pequeño centro comercial.



¿Qué características tiene un emprendedor?

Tener buenas ideas es el 1% de los negocios, el 99% es el trabajo duro. Ángel Añaños me decía: los negocios no hay que verlos como lo que son, sino lo que pueden ser. Eso hizo que ‘Zacateca’ crezca, que pueda ser una franquicia nacional e internacional.



Muchos dicen que el 2017 fue complicado, ¿qué espera para este año?

Los problemas siempre existirán, no se asusten, enfóquense en el trabajo y en las oportunidades.



Ahora que Perú está en el Mundial, ¿han pensado en hacer una paleta especial?

Sí, pero si te lo digo, ¡mi esposa me mata!

TIPS

* Hace un tiempo me aconsejaron: trabaja con tu dinero, creces más lento, pero es más seguro.

* Tienes aliados y socios, que son tus clientes, trátalos bien, y a tus proveedores págales puntual, ellos van a confiar en ti y podrán ayudarte.

* Debes creer. Muchas veces tienes una idea o un sueño, haz un plan y ejecuta un negocio. Eso sí, tengan paciencia para esperar el resultado.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.