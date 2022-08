Abel Lobatón se enlazó EN VIVO con el programa ‘En Boca de Todos’ y rompió su silencio sobre la polémica que vivió su hija Samahara por decir que tiene dinero para hacerle una fiesta de 40 mil soles a su pequeña. El exfutbolista evitó dar muchas declaraciones, pero respaldó a la menor de las Klug.

El pelotero consideró que las palabras de Samahara no fueron las correctas porque hay maneras de decir cuando uno se sacrifica para darle lo mejor a su familia, sin embargo, le mostró todo su apoyo.

“No estoy en Perú, no estoy muy bien informado de lo que pasó, más de lo que la gente comenta en redes y habla. Hay una cosa clara, si tú trabajas, madrugas, te sacas la mugre por darle lo mejor a tu hija, a tu familia, como tú, como yo, como todos, pues sacas pecho . Hay maneras de decirlo sí, hay maneras de entenderlo también, cada uno entiende a su manera, a su criterio, se respeta y ya está, no pasa nada”, dijo.

Abel Lobatón sobre Samahara Lobatón

SAMAHARA LOBATÓN ES ACUSADA DE ESTAFA

Samahara Lobatón fue denunciada por una ciudadana, identificada como Lucía Gamero de Arequipa, por una supuesta compra de productos de su tienda online, llamada Xixi Store, y que hasta el día de hoy no se completó su pedido.

“ Samahara Lobatón Klug te pido que me devuelvas los 2200 soles que te deposité para los productos que nunca me llegaron y que no me quisiste cambiar”, detalló a las cámaras de Magaly Medina.