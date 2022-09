El conductor Adolfo Aguilar calificó a Gisela Valcárcel como la mejor conductora de la televisión del país y de quien aprende mucho siendo parte del programa ‘La gran estrella’ donde participa como jurado. Además, dice que no escuchó las críticas que le hizo Magaly Medina a la Señito, y enfatizó que ambas hacen muy bien su trabajo.

“Estoy feliz de haberme reencontrado con la televisión, gracias a Dios no hago nada que no quiera. Además, estoy agradecido porque me toca trabajar con personas con las que me divierto. Con Gisela la paso muy bien, me llevo muy bien con ella y aprendo mucho, como he dicho, es la mejor conductora de este país . Sé que ella tiene muchos detractores y muchos más que la quieren, esa es mi opinión”, comentó Adolfo Aguilar, en el avant premiere de la película nacional ‘Mundo gordo’, que ya se encuentra en cartelera.

Muchos están criticando rating de ‘La gran estrella’, ¿qué te parece?

Nunca le he prestado mucha atención al rating y ahora mismo tampoco. Primero no es mi labor prestarle tanta atención y segundo, creo que se está haciendo un trabajo importante presentando talentos bonitos, de lograr que nuevos valores salgan adelante y se logran nuevas estrellas pues no hay mucha apoyo.

¿Qué opinas de las críticas que le Magaly Medina a Gisela sobre su físico?

Sinceramente, veo muy poca televisión, no sé qué habrá dicho. Creo que cada una hace muy bien su trabajo y nunca me atrevería a decir algo en contra de ninguna.

Ahora estás formando parte del lanzamiento de la película ‘Mundo gordo’...

Sí, tengo todas las expectativas puestas en esta película, estoy feliz con el estreno de ‘Mundo gordo’ y gratamente sorprendido con el resultado que ha tenido a pesar de las muchas dificultades que se vivieron por la pandemia. Es una película hermosa, tiene contenido, está bien actuado, se luce la película.

A pesar de la crisis, sigues apostando por el cine...

Las películas peruanas están pasando por un momento complicado, es más difícil, pero hay que luchar seguir remando para que el cine nacional vuelva a surgir... siento que está pasando una especie de ‘caserismo’, es decir, que muchos tienen ganas de quedarse en casa, de no salir. Pero siempre hay ideas nuevas para capturar al espectador y ‘Mundo gordo’ es un ejemplo de eso.

¿Qué proyectos tienes en el cine?

Ya debería empezar a grabar ‘La peor de mis bodas 3′, pero todo está más complicado en cuanto a los auspicios, la inversión. Esperamos comenzar la primera mitad del próximo año.

TE PUEDE INTERESAR

‘Peluchín’ sobre Rodrigo Cuba: “Se convertirá en padre tan rápido como consiguió el divorcio”

Pamela Franco sacó cara por Christian Domínguez y confrontó a Rafael: “Estás perjudicando a mi familia”

Karla Tarazona se molestó con Rafael Fernández: “No entiendo qué está pasando por su cabeza” [VIDEO]