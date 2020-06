En la última edición de su programa en radio Capital, Adolfo Bolívar criticó a Mayra Couto por su burla al Papa Francisco y las donaciones de respiradores artificiales que realizó a Latinoamérica.

Como se recuerda, el Papa Francisco donó un total de 27 respiradores a Latinoamérica para ayudar en la lucha contra la pandemia del coronavirus . Ante esta noticia, Mayra Couto se burló de la donación y en Twitter publicó “Solo 27! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”.

Este hecho hizo que muchos usuarios le llamaran la atención y le preguntaran “¿Y tú, ya donaste, Mayra?” y otros comentarios en contra que la actriz respondió con “Pobrecitos”

En la misma línea, Adolfo Bolívar indicó que ‘si Mayra Couto no es parte de la solución’ debería quedarse callada y ‘no ser parte del problema’.

“Refiriéndonos solamente al ‘jajaja’, no es momento porque si yo no estoy ayudando, mejor cierro el pico. Si no eres parte de la solución, no seas parte del problema (…) Para los familiares, para la gente que espera desesperadamente un respirador, un auxilio, un ventilador para poder salvarse de la muerte, ese ‘jajaja’… Yo entiendo su ‘pudo ser más’ por el dinero, pero todo tiene un momento y todo tiene lugar. Es como un chiste en un velorio, no es pues”, indicó Adolfo Bolívar.

