Adolfo Chuiman (74), actor de la teleserie peruana ‘De vuelta al barrio’, se siente tranquilo y aliviado porque ayer (sábado) por la tarde lo vacunaron contra el coronavirus.

“Por fin ya me vacunaron. Me siento contento y más tranquilo. He batido récord porque estuve más de un año encerrado en mi casa, pero eso no quiere decir que ahora voy a bajar la guardia por la vacuna, para nada. Me ha costado mucho estar alejado de todo, pues antes no era de estar en mi hogar, salía y mi viejita estaba detrás de mí a cada rato”, expresó Chuiman.

¿Seguirá grabando las escenas en ‘De vuelta al barrio’ desde su casa?

Sí. Me seguiré cuidando como antes. Debido al encierro y a la pandemia he perdido propuestas de dos películas, una era norteamericana y otra peruana. También tuve la oferta de grabar un comercial, pero rechacé todo por no salir de mi casa. Primero y prioridad es mi salud.