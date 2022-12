VUELVEN. Los seguidores de “Al fondo hay sitio” no tendrán que esperar mucho para ver la temporada 10 de la exitosa serie que se emite por América Televisión. A través de sus redes sociales oficiales dieron a conocer que el próximo 9 de enero regresan a la pantalla chica a las 8:40 p.m.

¿Cuándo estrenará AFHS temporada 10 el 2023?

“Su exitoso regreso fue la gran noticia este 2022. Un año donde algunos sueños se hicieron realidad y las peores pesadillas también. Dejándote con las ganas de ver más”, se escucha decir a la voz en off en un inició.

“No tendrás que esperar por mucho tiempo. Al Fondo Hay Sitio temporada 2023, desde este lunes 9 de enero a las 20:40 horas en América. Ni te imaginas lo que se viene” , añade al final del video.

El clip, de unos cuantos segundos, compartido en Instagram cuenta con más de 26 mil “Me gusta”. En los comentarios varios de sus seguidores se han mostrado entusiasmados, mientras que otros les parece que es mucho lo que tiene que esperar.

“Los amo”, “Al fin una buena noticia para estos meses de aburrimiento”, “No me la pierdo por nada”, “Qué gran emoción, me gusta esta serie”, “O sea tengo que esperar una semana más”, “Me quieren decir que la 10 temporada será el 9 enero”, “Lo celebra todo el Perú”, “Ya quiero que empiece”, son algunas reacciones de sus fanáticos.

¿Cuál fue el secreto que descubrió Peter sobre Don Gilberto en el final de AFHS?

La novena temporada de “Al Fondo Hay Sitio” sigue dando de qué hablar en todas las plataformas sociales. Resulta que las últimas transmisiones, los secretos han salido y comenzaron a poner en aprietos a más de uno. Esta vez, nuestro querido mayordomo “Peter” sufrió en carne propia el ser descubierto.

A pesar que intentó llevarse su secreto hacia la tumba, “Peter”, fiel amigo y consejero de “Francesca Maldini”, fue descubierto por “Don Gilberto”, e incluso, se animó a increparlo.

Mediante el intercambio de casas entre los “Gonzáles” y los “Montalbán”, el patriarca se encontraba revisando unos documentos de “Peter” cuando descubrió que fue él quien compró la casa.

Tras ese momento, el viudo de “Doña Nelly” no tuvo diálogo alguno el mayordomo hasta el día de ayer. “Tú sabes bien quién compró la casa, no te hagas. Tú nos conseguiste esta casita. No sé cómo hiciste, pero nosotros estábamos en la calle, no teníamos a dónde ir, nos botaban de los parques y tú nos conseguiste esta casita” , le dijo “Don Gil” al personaje caracterizado por “Adolfo Chuiman”.

