El romance de ‘Alessia’ y ‘Jimmy’ es uno de los favoritos de los televidentes de ‘Al fondo hay sitio’. Ante ello, miles se emocionaron al ver el primero beso de la pareja, pero se trataría de un sueño, algo que enfureció a los fanáticos en redes sociales.

‘Alessia’ se encontraba durmiendo en su habitación, hasta que ‘Jimmy’ entró silenciosamente. Ella le pidió que se retirara de inmediato o iba a gritar. Sin embargo, él recalcó que no lo haría porque quería confesar sus sentimientos.

“Tú eres la única que me interesa. No puedo sacarte de mi mente, ni de mi corazón. Te juro por Dios que lo he intentado y que esto que siento por ti no lo he sentido nunca ”, dijo el joven. Ambos empezaron a acercarse para su primer beso, pero se revela que todo fue un sueño de ‘Alessia’.

'Alessia' sigue pensando en 'Jimmy'.

Ella despertó asustada al darse cuenta de que besaba a la almohada. No obstante, se paró para pensar de qué se trataba. “ ¿Qué fue ese sueño? ”, dijo atemorizada.

Reacciones de los fans al ver el supuesto beso

Apenas se demostró que era un sueño de ‘Alessia’, los admiradores de la serie quedaron desilusionados, una vez más, que la pareja no da el primer paso. “Quedaron como payasos”, “Se chapó a la almohada jaja”, “Cómo juegan con mis sentimientos”, “Volví a caer en sus mentiras”, fueron algunos comentarios.