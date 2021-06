Aída Martínez contestó a los mensajes que ha recibido sobre el aspecto de su bebé. A través de su cuenta de Instagram, la influencer le pidió a sus seguidores que dejen de hacer comentarios sobre el físico de la niña.

“He contado muchas veces que Arielita nació con una mancha roja en ambos párpados... Es una mancha de nacimiento que no la hace más o menos linda”, dijo la modelo.

Aída Martínez reveló que los usuarios le hacen preguntas y cuestionan las manchas que lleva su bebé en el rostro.

“Sería genial que dejen de preguntar y llenarme de mensajes con relación a sus manchitas. Es algo normal, no me hagan sentir que es algo anormal o raro, sean empáticas con el post parto”, agregó.

Aída Martínez mencionó que dejen de comentar sobre el aspecto de su hija porque en lugar de ayudarla, la “asustan”.

Sin embargo, esto no sirvió, pues los seguidores de la influencer siguieron preguntándole sobre las manchas de su bebé. “Dije no toquen el tema y listo, pues mi inbox estalló otra vez”, concluyó.

Aída Martínez escribió un mensaje sobre su hijita. (Instagram)

AÍDA MARTÍNEZ SOBRE LOS CAMBIOS EN EL CUERPO

SU HIJA ES LO MÁS IMPORTANTE. Aída Martínez publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde luce un vestido entallado. La modelo cuenta que después de compartir la fotografía, sus seguidoras le escribieron: “Acabo de dar a luz, mi cuerpo está destruido ¿Dónde te operaste?”. La también motociclista considera que es sumamente alarmante que las mujeres se preocupen por este tema, en lugar de concentrarse en la salud de sus hijos.

Aída Martínez explica que la foto es del año pasado. “La gente piensa que es actual, en la imagen estoy entrenada y ahora tengo el cabello mucho más largo. Me escriben para decirme dónde me opere, que acaban de dar a luz. Piensan que yo me he operado, estuve haciendo cuarentena para cuidar a mi hija”.

La ex figura televisiva afirma que durante esta etapa, sus seguidoras deben enfocarse en el bienestar de los recién nacidos. “Qué mal pensamiento que tienen, chicas. Lo primero que tienen que hacer es pensar en la salud de sus hijos, no en cómo quedó su cuerpo, eso se arregla después”.

Aída también cuenta cómo se encuentra su cuerpo. “Yo de hecho voy a regresar a entrenar, tengo el cuerpo hecho mi(...) tengo un montón de celulitis, estoy completamente destruida, mi útero sigue descolgado. Me miro al espero y digo qué feo está mi cuerpo, pero veo a mi hija y se me pasa”, añade.

Finalmente, la modelo recomienda comer sano. “Digo con paciencia más adelante entrenaré, estoy comiendo sano por ella para no subirme de peso. Me subí 11 kilos nada más en el embarazo. No piensen en ustedes, sólo en su bebé nada más, ya lo demás con paciencia lo hacen después, si quieren entrenan, se operan, lo que quieran”.

PARTO BAJO EL AGUA

A través de su cuenta de Instagram, Aída Martínez compartió las imágenes de su parto bajo el agua al que decidió someterse para traer el mundo a su primera hija, Ariela, la madrugada del pasado lunes 15 de marzo.

En el video, Aída Martínez aparece al interior de una bañera siendo asistida por su esposo, Adolfo Carrasco, en los instantes previos al nacimiento de su hija Ariela. “El parto natural bajo el agua fue la mejor decisión que tomé en mi vida, muero por contarles todo, aún me sigo recuperando”, sostuvo en la grabación.

Durante la madrugada, Aída Martínez confirmó mediante un video que las contracciones habían comenzado. “Es como querer ir a hacer popó más dolor de regla”, señaló la arequipeña en sus redes sociales.

Sin embargo, cuando todos pensaban que íbamos a ver imágenes de Aída Martínez en una camilla de una clínica, la modelo sorprendió con un video donde aparece en lo que parece ser la tina de un baño ya con sus bebé en brazos.”A todas las mamitas les contaré todo al detalle, no se preocupen, me estoy recuperando”, escribió.

