El valor de la verdad: Aída Martínez contará secretos de George Forsyth, el 'Loco' Vargas y Jefferson Farfán

Aída Martínez será la siguiente participante de 'El valor de la verdad ', así lo confirmó Beto Ortiz a través de su cuenta de Instagram publicando una foto donde aparece la polémica modelo junto al sillón rojo.

" George Forsyth, El Loco Vargas y Jefferson Farfán. Son algunos de los temas sobre los que responderá @aidamartinezw este sábado a las 10 en @valordelaverdad", escribió Beto Ortiz en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Aída Martínez reveló que salió con George Forsyth cuando el exportero era menor de edad. La modelo indicó que el ahora alcalde de La Victoria "no la supo esperar".

Asimismo, Aída Martínez tildó de 'patán' a George Forsyth luego de que él asegurara que no la conocía. ¿Por qué lo habrá hecho?

" Él dijo que no me conocía y yo respondí que me parecía un patán, que diga que no me conocía después de lo que pasó entre nosotros. Era menor de edad cuando salí con él", agregó.

Juan Manuel Vargas y Jefferson Farfán también serán mencionados en 'El Valor de la Verdad' de Aída Martínez. ¿Qué contará de los futbolistas?