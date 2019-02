Aída Martínez demandará a Shirley Arica por decir que intentó seducirla desnuda e insinuar que tendría 'adicciones'

¡Le contestó! Aída Martínez anunció que demandará a Shirley Arica luego que la modelo afirmara, en el programa ‘Magaly TV, la firme’, que la arequipeña se le insinuó y que tendría ‘ciertas adicciones’.

Aída, Shirley dijo que sabe tus ‘cochinaditas’, que tendrías ‘ciertas adicciones’ y que la criticas porque nunca te hizo caso cuando te le insinuaste.

No me sorprende que haya dado su descargo de esa manera. Todo lo que dijo es completamente falso. Lo único que sabe decir es que me gusta y juega con el tema de que soy lesbiana, pero no lo soy. Ella (Arica) y mi entorno lo saben perfectamente. Es triste que se exprese así y me da pena que tenga ese argumento tan bajo.

Es delicado que deslice que tienes ‘ciertas adicciones...’

No tengo ninguna adicción como ella dice, tampoco tengo una adicción al alcohol como ella. Comentar que soy adicta es fácil, también podría decir que Shirley se inyecta heroína; es fácil hablar, pero comprobarlo es distinto.

Ha comentado que te enviará una carta notarial porque dijiste que tiene problemas con el alcohol y necesita ayuda profesional.

Su carta me la voy a pasar por el trasero, porque no tiene argumento. Una carta notarial la puede mandar cualquier persona, porque no lleva ningún peso legal. Lo que tiene peso es una querella, que es lo que ella va a recibir.

¿La vas a demandar?

​Sí, por asegurar que me insinué desnuda, es lo que más me ha fregado. No tiene pruebas y asegurar eso es un delito. Así que a Shirley no le llegará una carta, sino una querella. Mi abogado está trabajando en la demanda y mis pruebas serán las cámaras del hotel.