Aída Martínez mostró su molesta el último martes, cuando la selección peruana se enfrentó a Paraguay y ganó, entrando al repechaje para clasificar al Mundial Qatar 2022. La empresaria contó que pasó un momento terrible por la gran concentración de hinchas a las afueras del hotel donde se concentró la Blanquirroja.

A través de sus redes sociales, la modelo mostró su incomodidad porque solo vive a dos cuadras de donde se hospedaban los seleccionados. Según comentó, la cantidad de gente en la zona le impidió ingresar a su casa, además, se quejó porque la Policía cerró algunas calles aledañas restringiendo así el tránsito vehicular.

“Esto está horrible, la selección peruana de fútbol se ha hospedado a dos cuadras de mi casa, literal, llevo estacionada o parada a dos cuadras de mi casa sin poder entrar a mi calle porque la selección está a dos cuadras. Y yo, ¿qué hago?”, dijo indignada Aída Martínez.

En ese sentido, pidió que se considere a los residentes de la zona. “Arriba el futbol, arriba el Perú, y todo lo demás, pero yo también tengo familia, tengo cosas qué hacer, trabajar, y no puedo entrar a mi casa porque la selección está a dos cuadras hospedada ahí. Ni con mi DNI he podido entrar, me he tenido que dar toda la vuelta para poder ingresar”, indicó molesta.

