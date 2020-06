A través de su cuenta de Instagram, Aída Martínez rompió su silencio tras la censura que recibió en el programa Magaly Medina luego de que decidiera cortar su reportaje en plena transmisión. La modelo explicó qué sucedió y precisó que su reportaje saldrá en los próximos días.

Como se recuerda, Magaly Medina pasó un incómodo momento la noche del último viernes y se disculpó frente a sus espectadores, cuando presentó un reportaje del día a día de Aída Martínez. La periodista decidió retirar del aire la nota de la modelo.

La arequipeña mostró su habitación y en su baño había un jabón en forma de miembro viril. Sorprendentemente, la periodista cortó la transmisión para pedir disculpas a los televidentes por las “escenas subidas de tono” que había difundido en su programa.

Al respecto, Aída Martínez indicó que probablemente Magaly Medina no se dio cuenta de que era un jabón y pensó que se trataba de un juguete sexual. Asimismo, la modelo se mostró incómoda por la censura y espera que emitan su reportaje en los próximos días.

“Cómo quedé con Patrick (el productor), lo van a ver la siguiente semana en Magaly, Así cómo a ella le incomodó ver el jabón de miembro en mi baño, a mí también me incomodaría que me hagan perder mi tiempo. Si yo accedí a hacer un reportaje es porque me interesa que se exponga mi otro yo, mi otro lado, mi otra faceta que es la cocina”, dijo Aída Martínez.

Finalmente, indicó que se quedó muy afectada al no ver su reportaje ya que le había puesto mucho empeño a la grabación de dicho informe que al final no vio la luz.

“Me quedé así ¿qué onda? ¿qué hice mal? Magaly ya no está en un horario de protección al menor, está en un horario de adultos. Magaly Medina no se dio cuenta que era un jabón, ella pensó que estaba haciendo algo con un consolador”, agregó.

