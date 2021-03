En el 2017, Aída Martínez reveló que tenía una nueva pareja, alejándose un poco de los escándalos que la hicieron famosa. 4 años después, la modelo dio a luz a Ariela, fruto de ese romance por el que muchos no apostaban. Esta es su historia de amor.

Aquel joven que le robó el corazón se llamaba Adolfo Carrasco y era conocido por ser un piloto de superbike y motos. Todo indicaba que, para esa fecha, la relación había iniciado aproximadamente hace dos meses.

“Lo tengo todo en esta vida, un novio espectacular, trabajador, que me respeta y no me pone los cuernos. No sufro de problemas mentales, ni tomo pastillas ni nada de esas cosas, y tengo todo lo que necesito para ser feliz”, afirmó Aída Martínez, en una entrevista a Trome haciendo referencia a su nuevo amor.

Aída Martínez está feliz con su embarazo y su esposo la engríe

SE COMPROMETIÓ CON SU PILOTO

En agosto de 2019, Aída Martínez le reveló a este diario que se había comprometido con su novio Adolfo Carrasco. La modelo convivió más de un año con su pareja, mientras él la ayudaba a reforzar su presencia en redes sociales, antes de comprometerse.

Era conocido que Adolfo Carrasco trabajaba con ella en la realización de sus videos para su cuenta de Instagram, en donde comparte con sus seguidores su habilidad para la cocina y vende sus productos de belleza.

Aída Martínez: así fue la romántica pedida de mano que le hizo su novio (VIDEO)

AÍDA MARTÍNEZ EMBARAZADA

En agosto de 2020, Aída Martínez anunció que estaba embarazada de su novio, el piloto Adolfo Carrasco. La arequipeña hizo saber a sus seguidores que está esperando un bebé con su pareja en un extenso video en su cuenta de Instagram.

“Hemos intentado ser papás desde setiembre del año pasado. Al fin, en marzo estuvimos cerca porque me ha costado ser mamá. Por lo tanto ahora vamos a ser papás”, dijo Aída Martínez, quien mostró la ecografía a sus seguidores, agregando que tiene dos meses y medio de embarazo.

PASÓ A LA FILA DE LAS CASADAS

En setiembre de 2020, Aida Martínez pasó a la fila de las casadas luego de contraer matrimonio con Adolfo Carrasco, en una ceremonia virtual y muy romántica que realizó en su hogar.

La novia vistió un lindo vestido color blanco haciendo contraste con su pareja, quien llevó puesto un terno del mismo tono. Para esa fecha, Aída Martínez ya tenía tres meses de embarazo.

ARIELA LLEGÓ A SUS VIDAS

Aída Martínez sorprendió a sus seguidores al compartir videos y fotos en su cuenta de Instagram con los que confirma que dio a luz a su primera hija, Ariela.

Durante la madrugada, Aída Martínez confirmó mediante un video que las contracciones habían comenzado. “Es como querer ir a hacer popó más dolor de regla”, escribió la arequipeña en sus redes sociales.

Sin embargo, cuando todos pensaban que íbamos a ver imágenes de Aída Martínez en una camilla de una clínica, la modelo sorprendió con un video donde aparece en lo que parece ser la tina de un baño ya con sus bebé en brazos.

Todo parece indicar que Aída Martínez dio a luz en su casa a través de un parto natural bajo el agua. Además, el video muestra a su esposo, Adolfo Carrasco, colocando la placenta en un recipiente.

TROME | Aída Martínez se convirtió en mamá: modelo habría dado a luz en la bañera de su casa

