Aída Martínez sufrió terribles quemaduras en el rostro, pero eso no la detuvo de cumplir con su deber ciudadano | VIDEO

Aída Martínez acudió a su centro de votación el último domingo para ejercer su deber ciudadano. Sin embargo, la modelo llamó la atención cuando compartió un video en Instagram en donde aparecía con el rostro completamente tapado.

Lo que al inicio parecía una broma, escondía algo más grave. Aída Martínez comentó que su rostro estaba quemado y por eso no podía mostrarlo en la calle. En Instagram, la bailarina reveló que se había sometido a un tratamiento estético fuerte.

Aída Martínez terminó mostrando cómo había quedado su cara, después de recibir un desatinado comentario que la criticó. El mensaje que ya fue eliminado, cuestionaba que se tapaba el rostro al ir a votar como si hubiese ido a la alfombra roja.

Aída Martínez y su rostro tapado

Al ver esto, Aída Martínez no dudó en contestarle a su fiel estilo. "Qué bestia eres. Tengo la cara quemada llena de cicatrices, por eso me tapé la cara. No puedo exponerme a la luz solar hasta sanar. Averigua antes de hablar imbécil", escribió en Instagram.

La exconductora de TV resaltó que si ella de veras fuera soberbia, no habría optado por ir a votar y solo pagaba la multa correspondiente. Aída Martínez aparece en la imagen de Instagram con la piel bastante oscura y el rostro inflamado.