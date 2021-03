La empresaria e influencer, Aída Martínez decidió hablar con sus seguidoras tras unos días de silencio y les solicitó ser objetivas y empáticas a la hora de realizar sus comentarios. Esto lo dijo tras dar a luz a su pequeña hija Ariela en la bañera de su casa al lado de su esposo, quien la apoyó en todo momento.

Martínez hizo este pedido a través de un video que colgó en sus historias de Instagram donde además señaló estar impresionada por la llegada de su hija a su vida.

“Bueno, chicas no he hablado nada en esto días, no sé qué decir. Estoy impresionada. Solamente les voy a pedir una cosa, más que pedir es recomendarles que seamos objetivas y empáticas a la hora de comentar en un perfil que no es el nuestro, nada más. Gracias por sus bellos mensajes. Estoy tratando de tomarme el tiempo para leerlas. Gracias por todo”, dijo Aída Martínez visiblemente emocionada mientras amamanta a su bebé.

También se animó a compartir una fotografía al lado de su bebé con la siguiente leyenda: “Pensar que toda esta hermosura estaba dentro mío”. De inmediato, sus compañeros del arte, como Claudia Cerpa y John Kelvin la felicitaron.

Aída Martínez publica video de su parto bajo el agua

A través de su cuenta de Instagram, Aída Martínez compartió las imágenes de su parto bajo el agua al que decidió someterse para traer el mundo a su primera hija, Ariela, la madrugada del lunes.

En el video, Martínez aparece al interior de una bañera siendo asistida por su esposo, Adolfo Carrasco, en los instantes previos al nacimiento de su hija Ariela.

“El parto natural bajo el agua fue la mejor decisión que tomé en mi vida, muero por contarles todo, aún me sigo recuperando”, escribió Aída Martínez en su video que ha generado gran asombros entre sus seguidores.

Durante la madrugada del lunes, Aída Martínez confirmó mediante un video que las contracciones habían comenzado. “Es como querer ir a hacer popó más dolor de regla”, escribió la arequipeña en sus redes sociales.

Sin embargo, cuando todos pensaban que íbamos a ver imágenes de Aída Martínez en una camilla de una clínica, la modelo sorprendió con un video donde aparece en lo que parece ser la tina de un baño ya con su bebé en brazos.

“A todas las mamitas les contaré todo al detalle, no se preocupen, me estoy recuperando”, escribió Aída Martínez prometiendo revelar cómo fue que se convirtió en mamita.