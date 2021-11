Al fondo hay sitio, la recordada teleserie que rompía récords de sintonía, regresará a las pantallas de la televisión peruana, con una nueva temporada; cinco años después del último episodio que tuvo al frente a las familias Gonzales y Maldini, en la popular residencial Las Lomas.

TE VA A INTERESAR: ERICK ELERA Y NATANIEL SÁNCHEZ SE REENCONTRARON Y RECORDARON ANECTDOTAS DE AL FONDO HAY SITIO

Según información difundida por El Comercio, Al fondo hay sitio volverá el próximo año con la mayor parte del elenco original de la serie, que fuera líder de sintonía durante varios años a nivel nacional.

Adolfo Chuiman, Erick Elera, Gustavo Bueno y la primera actriz Yvonne Frayssinet habrían sido convocados para esta nueva temporada de Al fondo hay sitio, que se empezará a producir en verano del próximo año.

El proyecto estaría a cargo de Gigio Aranda, director general de ‘De vuelta al barrio’, informó ‘EC’. Al ser consultado sobre esta información, el guionista prefirió no decir ningún comentario.

‘¿QUÉ DIJO ADOLFO CHUIMÁN SOBRE LA NUEVA TEMPORADA DE AL FONDO HAY SITIO?

Sobre esta nueva temporada de Al fondo hay sitio, El Comercio conversó con el reconocido actor Adolfo Chuiman, quien durante años encarnó el papel del fiel mayordomo Peter Mckey.

“No podría decir ni sí, ni no. Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, fue la declaración de Chuiman, al citado medio.

En tanto, el productor general de Al fondo hay sitio, Efraín Aguilar afirmó no saber ‘absolutamente nada’ sobre el nuevo proyecto.

CÓMO FUE EL ÚLTIMO EPISODIO DE AL FONDO HAY SITIO

Recordemos que Al fondo hay sitio emitió su último capítulo el 5 de diciembre de 2016, tras ocho exitosas temporadas. En la historia, Francesca Maldini decidió acoger a los Gonzales en su nueva mansión en Las Casuarinas, debido a que estos se habían quedado sin nada, cuando su casa fue demolida por orden de Miguel Ignacio.





MÁS INFORMACIÓN: