El actor César Ritter contó que se encuentra feliz por el éxito de la serie ‘Al fondo hay sitio’ y que le gustaría volver en algún momento con su recordado personaje de Manolo López. Asimismo, comentó que está protagonizando la obra teatral ‘Charada’ donde es pareja de Jimena Lindo.

“Estoy contento porque les está yendo muy bien y Al fondo hay sitio sigue siendo líderes en el rating. El año pasado me convocaron para volver pero no llegamos a un acuerdo; sin embargo, me gustaría volver en un futuro pues es una gran serie y tengo muchos amigos desde la época de ‘Mil Oficios.... sin duda, que sería un gusto”, señaló César Ritter.

Una serie que ha marcado época...

Así es, y ha marcado todo tipo de récords y la gente los sigue siguiendo y están viviendo sus historias. Para mí es un honor haber permanecido ahí algunas temporadas y tengo muchos recuerdos con cada uno de los actores.

¿Tienes algún otro proyecto para la televisión?

Hace poco participé en una serie, pero todavía no sale en la televisión y fue con Pro Tv. Luego, hay una propuesta para otra serie que espero pueda empezar entre marzo o abril, pues aún no le dan luz verde. Yo me siento afortunado de vivir de la actuación, me encanta hacer teatro, televisión y cine. El año pasado grabé una película y estoy esperando que salga. Si el guion es bueno, sea comedia o drama, siempre estoy dispuesto a trabajar.

Cuéntame sobre ‘Charada’, la obra teatral en la que participas y tienes como pareja con Jimena Lindo.

En esta obra vamos a burlarnos un poco de las relaciones entre parejas, de lo tontos que somos, de las peleas absurdas y todo sale a raiz del juego ‘Charada’. De los problemas, de los trapitos que salen a la luz terminamos en un caos. Sin embargo, la obra cuenta con mucho humor, el texto es buenísimo y tenemos un gran elenco, un grupo maravilloso y hemos arriesgado mucho. Luego llegará la reflexión en casa, pero se van a vacilar mucho.

Por su parte, Jimena Lindo, pareja de César Ritter en la obra comentó que está agradecida con volver al teatro después de dos años. “A mí la obra me ha traído mucha risa, conectarme con mis compañeros, con el teatro y con el cuerpo; ha sido un regalazo después de estos dos años de parar, así que estoy muy agradecida.

La obra ‘Charada’ se presenta desde el próximo jueves 19 en el teatro Pirandello y las entradas se encuentran en la web de Los productores.

