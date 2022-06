Erick Elera se pronunció luego del estreno del primer capítulo de la novena temporada de ‘Al fondo hay sitio’, que la rompió en el rating llegando a picos de 35 puntos. El actor se mostró agradecido con el público y sus compañeros, con quienes destaca que tiene mucha química para trabajar.

“Para nada nada pensaría que estoy en retroceso en mi carrera, me siento capaz de interpretar a otros personajes, pero ahora me toca hacer este personaje de nuevo y el reto es seguir agregándole cosas, seguir metiéndole chispa. Se viene un Joel recargado ”, dijo para +Espectáculos.

Además, aseguró que está cómodo con la soltería de Joel Gonzáles porque esa situación le da más versatilidad. “A mí me encanta que esté solo ahorita, no quiero enamorada. Gigio, por favor, no me pongas novia todavía, esperemos porque pueden pasar mil cosas más ”, dijo dando a entender que Nataniel Sánchez podría regresar en su papel de Fernanda de las Casas.

ERICK ELERA HABLA DEL POSIBLE REGRESO DE NATANIEL SÁNCHEZ

Joel y Fernanda eran una de las parejas más queridas de AFHS, sin embargo, Natalie Sánchez no ha regreso a la popular serie de televisión porque se encuentra radicando en España. Al respecto, Erick Elera aseguró que ‘nada está dicho’ y dejó abierta la posibilidad del regreso de la actriz.

“Nada está dicho, siempre ’Al fondo nos sorprende con el ingreso de un nuevo personaje o reingreso. Quién sabe si por ahí mi querida chuckycita se asoma o decide regresar. Sería increíble que en algún momento se dé” , dijo el actor para las cámaras de +Espectáculos.

Finalmente, destacó que en el primer capítulo de la novena temporada de AFHS ‘no se ha matado a nadie’. “Están ahí, la idea es que en algún momento todos podamos estar, esa familia que siempre fue” , acotó.

Erick Elera cuenta sobre el regreso de Joel Gonzáles

