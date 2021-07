Alberto Plaza tiene un cariño especial por el Perú, nuestro país fue el primero que lo acogió y que celebró sus canciones y de eso han pasado casi 30 años. El intérprete de “Bandido”, “Te Seguiré”, “Sentencia”, entre otros hits, se encuentra muy entusiasmado porque regresa a Lima para un concierto presencial este 23, con aforo reducido y todos los protocolos sanitarios desde el Centro de Convenciones Bianca en Barranco.

“Llevo un año y medio desde mi ultimo concierto que fue en Chile y es emocionante volver a encontrarme con el público. Me siento reconfortado, además, que me hayan elegido los productores de Perú, Ecuador y Colombia para reiniciar los recitales con aforo reducido, con todas las medidas que hay que tomar para que todo salga muy bien. Estoy muy emocionado por este reencuentro”, dice el cantautor a Trome.

El artista afirma que el concierto acústico en el Perú y en el que estará acompañado solo de su guitarra, le hace volver a sus raíces de trovador. “Exactamente, estamos volviendo a empezar, es como encontrarse con un antiguo amor, con el primer amor. De hecho uno de mis primeros viajes fuera de mi país fue al Perú y de hecho me emociona mucho el público peruano porque siempre me ha entregado mucho cariño. He tenido conciertos que no voy a olvidar nunca, es una tierra en la que tengo grandes amigos”, refiere.

DURA EXPERIENCIA

El cantautor afirma que el encierro por la crisis sanitaria ha sido una experiencia muy dura para la humanidad. “El ser humano no esta hecho para vivir encerrado, el ser humano esta hecho para vivir en comunidad y para juntarse y compartir, cuando lo encierran por mucho tiempo evidentemente empiezan a salir las necesidades y rebeldías. Lo único que yo espero es que todo se supere y quede como un mal recuerdo”.

El chileno es honesto y revela que durante la pandemia no ha tenido oportunidad para componer nuevos temas. “No he escrito nada. ¿Sabes lo qué pasa? Por la pandemia he estado mucho tiempo en casa y yo tengo dos hijos chicos, una niña de cuatro años y un niño de nueve meses, entonces imagínate a mis 59 estoy volviendo a empezar en todos los sentidos. Es una etapa emocionante, especial y distinta, pero para componer, en mi casa no hay condiciones, el ambiente está complicado, la creatividad, en estos momentos se encuentra un poquito postergada”.

