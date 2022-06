El conductor de ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro, rompió su silencio tras largos meses de haber sido protagonista de un ampay con la reportera Fiorella Retiz. En entrevista con Trome, el ‘Chino’ habló sobre su expareja Érika Villalobos y sobre el proceso que le ha tocado vivir tras la fuerte crítica de los peruanos por su infidelidad.

Al ser consultado por la madre de sus hijos, el popular ‘Cara Dura’ aseguró que no ha conversado con ella sobre una reconciliación, sin embargo, están llevando un trato cordial por el bienestar de los suyos. Incluso se animó en elogiar su talento.

“ Es una actriz que yo admiro, respeto y que me gusta ver en escenario , cuando fui a ‘Todos Vuelven’, aparte de verla a ella estaba mi hija, entonces quería ir a verla” , dijo.

Asimismo, Aldo Miyashiro confesó que pese haber sido lapidado públicamente por su ampay, tiene que salir adelante y trabajar, pues tiene cuentas que pagar. Además, se animó a revelar cómo está su estado emocional.

“ Todavía no estoy al 100%, estoy llevando terapia para estar mejor, me duele haber lastimado a la gente que quiero, pero soy consciente que la vida tiene que continuar y que yo tengo que trabajar porque no soy hijo de millonarios, tengo que ver cómo hacer, pararme, levantarme, respirar y salir , tengo hijos en la universidad y esas cuentas las pago yo”, agregó.

Aldo Miyashiro acude a terapia tras su ampay. Entrevista: Lady Gamarra

¿MIYASHIRO QUIERE RECUPERAR A ÉRIKA VILLALOBOS?

Al ser consultado si sigue amando a Érika Villalobos, el conductor Aldo Miyashiro solo atinó a sonreír y no respondió a la pregunta. Sin embargo, dejó en claro que ha priorizado su tranquilidad junto a la actriz.

“Vamos a ser padres de nuestros hijos toda la vida y que ellos necesitan estar bien, más allá de los problemas que esto puede haber generado”, manifestó.