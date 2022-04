Mario Irivarren se sumó a los personajes de la farándula que se pronunciaron sobre el escándalo de Aldo Miyashiro, que fue ampayado por las cámaras de Magaly Tv La Firme besando apasionadamente a la exreportera de la ‘Banda del chino’, Fiorella Retiz.

“Si tú anuncias tu separación, que si fuera el caso, luego de que te ampayen, ya no vale. Antes de si quiera pensar en hacer cualquier estupidez, anunciarlo públicamente”, recomendó el exenamorado de Vania Bludau.

Asimismo, se atrevió a bromear con que muchos hombres han perdido la confianza de sus parejas para ir a jugar fulbito con sus amigos, una costumbre muy peruana. “ Ya fregó las pichangas a la gente jajajaj. Te quedas en tu casa, tranquilito, o sales con tus amigos si quieres, pero regresas a tu casa solito, no hay medias tintas”, dijo Mario Irivarren.

MAGALY FUE POR ÓSCAR DEL PORTAL Y TERMINÓ AMPAYANDO A ALDO MIYASHIRO

Magaly Medina detalló que el ampay de Aldo Miyashiro se produjo cuando su equipo seguía los pasos de Óscar del Portal, periodista deportivo de América TV. “Estamos tras los pasos de Óscar del Portal porque los rumores nos indicaban que había un acercamiento entre él y la expareja del cumbiambero Pedro Loli (…) Mientras estamos en esa investigación descubrimos el premio mayor”, expresó.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ sacó pecho por su equipo de investigación y recalcó que no lanzaría un ampay que no esté sin probar porque sería una “irresponsabilidad”. “No me sentiría cómoda hablando de chismografía barata, soltando cosas que sabemos para fastidiar a otras personas, pero que no son ciertas. No me gusta enlodar al resto sin tener pruebas”, manifestó.

