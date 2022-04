Aldo Miyashiro está el ojo del escándalo luego de que fuera ampayado por Magaly Medina. Recientemente, Beto Ortiz se solidarizó con su excompañero de ‘Enemigos íntimos’ y calificó el hecho como una “inquisición” los cuestionamientos al ‘chino’.

“¿Qué tenemos que meternos todos nosotros? Ahora resulta que 33 millones de peruanos somos los jueces de la relación de Aldo Miyashiro (…) ¿Quiénes son ustedes para perdonarnos, para absolvernos o condenarnos? Ustedes solo son el público, que aplaude o abuchea, ahí se acaba la chamba”, dijo Ortiz.

La defensa de Beto Ortiz no es de extrañar, ya que él y Aldo Miyashiro fueron conductores de ‘Enemigos íntimos’, en el 2010.

Sin embargo, no todo fue color de rosas durante su etapa juntos en la TV. Durante uno de sus programas, Aldo Miyashiro expresó su desacuerdo con Beto Ortiz por la difusión de un video, curiosamente, la protagonista de este material era la misma Magaly Medina.

Historias de farándula: ¿Por qué Aldo Miyashiro y Beto Ortiz se pelearon por Magaly Medina?

Fue uno de los momentos más comentados de la época. La pelea en vivo de Aldo Miyashiro y Beto Ortiz se inició debido a que el escritor quiso presentar un video donde se puede ver a Magaly Medina recibiendo un premio de las manos de Gisela Valcárcel, esto para probar una aparente burla hacía la ‘urraca’.

“Si Magaly entra a la cárcel es evidente que tenemos que hablar de ella, pero si ahora está en otro rollo. (…) Ya le escribiste una carta. te diste el gusto de leerla durante minutos en el programa, le has escrito artículos desde tu diario y hemos puesto una infinidad de reportajes. O sea, ya fue. Ya se acabó el tema. ¿Para qué le das más luz o color?”, señaló el ‘chino’.

Ante ello, Beto Ortiz se mostró sorprendido e incluso le preguntó a Aldo Miyashiro si estaba pensando en abandonar el programa y que esos temas debían discutirlos fuera de cámara, y que tal vez esto es producto de su “inexperiencia” en la TV.

“Yo salgo en el periódico colgado de Magaly o de ti, según tú (…) ¿Tú has tenido alguna oferta de otro canal o algo así? ¿Por qué estamos haciendo todo este show? Si quieres pelear, peleemos. (…) ¿Quieres que no ponga el video? (Aldo: “Pon el video y has tu rebote) jajaja esta es una pataleta realmente infantil”, manifestó.

Tras emitir el video de Magaly Medina, Aldo Miyashiro y Beto Ortiz continuaron con su discusión por varios minutos.

