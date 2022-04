ROMPIÓ SU SILENCIO. Alessandra Fuller se refirió por primera vez al fin de su amistad con Flavia Laos, ambas fueron cercanas durante el rodaje de ‘Ven baila Quinceañera’; sin embargo, de un momento a otro se distanciaron y los rumores apuntaban a que la ‘ojiverde’ había sido la tercera en discordia en su relación con Pablo Heredia.

Al ser consultada directamente estas especulaciones entre Flavia Laos y Pablo Heredia, la actriz respondió que esa es “una situación que compete a dos partes”.

" Yo me quedo con eso. Con saber que traté de manejar las cosas entre cuatro paredes. Creo que si hubo tanto cariño de por medio, pues la consideré una hermana en mi vida, una persona muy cercana a mí, prefiero quedarme con lo bonito que vivimos, con todo lo que aprendimos juntas. Los involucrados fueron importantes en mi vida, prefiero tomarlo así”, indicó a El Comercio.

Ale Fuller responde si dejo de ser amiga de Flavia Laos por Pablo Heredia

Ale Fuller sobre el fin de su amistad con Flavia Laos: “La verdad es que fue un tema difícil”

Al ser consultada sobre su distanciamiento con Flavia Laos, Ale indicó que ella misma decidió dejar el tema en privado y no exponer a más personas en un escándalo.

“La verdad es que fue un tema difícil, muy duro para mí, que decidí no exponer, no tocar. Recuerdo que se me criticó por no dejar las cosas claras, por no ser directa con lo sucedido, pero fue una decisión que tomé para no seguir haciendo más ruido, para que no se critique más a las personas involucradas, para tratar de apagar un poco tanto ruido mediático”, manifestó.

