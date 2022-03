¡UY! Daniel León, padre de la hija de Ale Venturo, se refirió a la denuncia por violencia que le interpuso la empresaria y recalcó que todo se trataría de una trampa para alejarlo de su pequeña, ya que ante un juicio no puede visitarla y pasar tiempo con ella.

Según detalló para ‘Amor y Fuego’, ellos tuvieron un acuerdo de palabra sobre el monto de la pensión y los días que le correspondían; sin embargo, el día de la conciliación la pareja de Rodrigo Cuba cambió de opinión.

“Si ella quiere hablar mal de mi para victimizarse y hacerse más seguidores de Instagram que haga lo que tenga que hacer (…) Me está quitando lo único que me importa, en ese momento la miré y le dije ¿Cómo me puedes hacer eso? Y ni siquiera me dio la cara, me decía “habla con mis abogados”, dijo.

Expareja de Ale Venturo al ‘Gato’ Cuba: “Con el tiempo verá con quién está”

Daniel León reconoció que reaccionó mal cuando se dio cuenta que ya no podía ver a su hija hasta que concluya el juicio, pero recalcó que todo se trata de una artimaña. “Lo que quería era ir a juicio conmigo, era más que obvio que quería ir a juicio. Cuando me dijo que quería irse a juicio, yo le dije vámonos a juicio y seguimos con el mismo régimen, y me dijo no”, agregó.

Expareja de Ale Venturo rechaza denuncia y envía advertencia al ‘Gato’ (Video: Willax Tv)

Al ser consultado sobre si cree el ‘Gato’ Cuba estaría detrás de la decisión de Ale Venturo, León fue contundente y dijo que eso no sería posible, ya que lo conoce y es “un buen chico”. No obstante, aprovechó para enviarle una advertencia.

“No, no creo, es un buen chico, yo lo he conocido al ‘Gato’, es un buen chico, me cae bien, es una buena persona (…) Ya verá él, con el tiempo verá con quién está , pero es un buen pata, y me gustaría que siga ahí”, manifestó.

