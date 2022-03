Ale Venturo recibe medidas de protección tras denunciar al padre de su hija por violencia

SIGUE LA CONTIENDA. Ale Venturo decidió denunciar a Marco Daniel León Zapata (35), el padre de su única hija, por el delito de violencia contra la mujer y el grupo familiar bajo la modalidad de maltrato físico, psicológico y hasta sexual.

Este miércoles, Amor y Fuego reveló una resolución de la comisaría de Monterrico donde le otorgan a la empresaria medidas de protección a su favor y en contra de León Zapata. El documento estipula que el denunciado no puede acercarse a Venturo en lo que dure su proceso de denuncia.

Gigi Mitre lamentó que los más perjudicados en estos casos sean los menores hijos, pues las diferencias entre los padres impiden que puedan verlos con regularidad, como hace unos meses mostraban en sus redes sociales.

Empresaria recibió medidas de protección tras la fuerte denuncia contra el padre de su hija, Marco Daniel León Zapata.

EX DE ALE VENTURO SE DEFIENDE

Daniel León rompió su silencio y rechazó la denuncia por violencia física y psicológica que le interpuso Ale Venturo. El pasado martes, el programa Amor y Fuego presentó un audio del padre de la hija de la empresaria.

Si bien Daniel León aceptó que tuvo una relación “tóxica” con Venturo, rechazó que la haya agredido físicamente.

“Nunca en mi vida le he pegado a ninguna mujer, mucho menos a Alexandra, puede ser que hayamos tenido una relación toxica de los dos lados, porque ella es una mujer totalmente insoportable”, manifestó.

Asimismo, el padre de la hija de Ale Venturo explicó que no aceptó darle una pensión de 4 500 soles y que todo se trató de “una trampa” para alejarlo de su hija.

“Me dijo: “Ahora que vamos a juicio no puedes volver a ver a... hasta que concluya el juicio” o sea me están encerrando en una trampa brother tan injusta (…) El día de la conciliación me quitaron todos mis derechos como papá porque yo no estaba dispuesto a aceptar sus términos”, afirmó.

Finalmente, Daniel León sí reconoció que se ofuscó el día de la conciliación porque cree que Ale Venturo “está exagerado todo para víctimizarse” y no permitirle visitar a su hija.

“Ella me dijo: “No, ya no la puedes ver” o sea me llevó a una conciliación para de ahí cerrarme la puerta y que yo no pueda ver a mi hija”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR

Giselo ‘trolea’ EN VIVO a Janet y Ethel Pozo por coronación: “Ustedes saben de bandas, pero gástricas”

Ethel Pozo está en contra de los concursos de belleza: “No estoy de acuerdo que a las niñas se les exponga”

Tony Rosado se molesta al reclamar dinero que le debían por show y lanza insultos: “¡No grabes!”