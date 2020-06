Pese a que terminaron su relación hace algunos meses, Arturo Caballero indicó que le desea lo mejor a la guerrera Alejandra Baigorria ahora que se le viene vinculando con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

En declaraciones a ‘En boca de todos’, Arturo Caballero indicó que quien se gane el corazón de Alejandra Baigorria es un ‘afortunado’ y que siempre la apoyará en cualquier roto que emprenda.

“Siempre le voy a desear a Alejandra lo mejor, sea los temas personales o laborales, aquella persona que quiera conocer a Alejandra, es una persona afortunada, Siempre le voy apoyar, es una gran chica y mujer”, indicó el venezolano.

Alejandra Baigorria: Su ex Arturo Caballero opina de los rumores de su romance con George Forsyth

LO ADMIRA MUCHO

Alejandra Baigorria dijo que siente una gran admiración por George Forsyth, con quien viene realizando diferentes donativos durante esta pandemia, y descartó que exista un vínculo sentimental entre ellos, como se viene especulando.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, sostuvo la rubia.

¿Sientes gran admiración por él?

No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los vinculen) y no está mal que la gente especule.

Alejandra Baigorria habla de George Forsyth y su posible romance

LEE TAMBIÉN