Alejandra Baigorria desmiente a Guty Carrera y dice que denuncia por violencia familiar prosigue

La ‘guerrera’ Alejandra Baigorria aseguró que continúa el proceso legal contra Guty Carrera y desmintió al ‘Potro’, quien mediante un comunicado aseguró que la denuncia se había archivado.



“El tema de Guty Carrera lo ven mis abogados. Él puede decir muchas cosas, pero tiene la orden de restricción, no se me puede acercar. Si sigue teniendo esa orden debe ser por algo. No hablaré de él, seguiré en lo mío”, expresó la ‘Gringa de Gamarra’ Alejandra Baigorria, quien es imagen del nuevo calendario de Etna.



Por otro lado, evitó referirse al pedido de seis años de prisión preventiva para Mario Hart y Korina Rivadeneira, que hizo el fiscal de Huaral, Christian Orlando Quineche Flores.



“No estoy al tanto de lo ocurrido con ellos, tampoco me gusta hablar de terceras personas”, dijo.



(J.V.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.