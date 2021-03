INCÓMODA. Así se mostró Alejandra Baigorria con un reportero de Amor y Fuego, quien le consultó sobre la fuerte acusación de plagio de una empresaria, quien aseguró que la rubia se copió el diseño de unas botas tejanas de su marca.

El reportero de Amor y Fuego abordó a la ‘gringa de Gamarra’ en la calle, mientras se bajaba de su auto junto a su amiga. “No puedes hacer eso. No puedes venir así a asustarme de la nada. Me has asustado a mí y a mi amiga”, dijo indignada.

En ese sentido aseguró que podía responderle si le preguntaba de la manera apropieda. “Pero has salido del carro asustándome. Si tu vienes y me dices: ‘Alejandra ¿te puedo hacer una entrevista?....”, dijo la chica reality.

Finalmente, afirmó que no podía declarar a ningún medio que no sea de su canal, evadiendo así la fuerte denuncia de plagio. “No puedo opinar nada, no puedo declarar nada”, finalizó la rubia.

TROME - Alejandra Baigorria explota contra reportero de Amor y Fuego tras consultarle sobre denuncia de plagio

TE PUEDE INTERESAR

Aleska Zambrano sobre mensaje de apoyo de Ale Baigorria a Said Palao: ¿Así son las parejas, no?

Alejandra Baigorria graba divertido TikTok en las islas de los Uros en Puno

Alejandra Baigorria elimina malas vibras bañándose en el gélido lago Titicaca

Alejandra Baigorria recibe el apoyo de su hermano Sergio tras ser blanco de críticas

Alejandra Baigorria y su fuerte reacción contra Samuel Suárez por decirle que Said puede defenderse solo