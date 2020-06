QUIERE SER MAMÁ. Alejandra Baigorria puso su Instagram a disposición de sus seguidores a tráves de la opción de Preguntas y Respuestas.

La chica reality fue consultada sobre sus deseos de convertirse en madre “¿A los cuántos años te gustaría tener tu primer bebé?", le escribió una seguidora a su cuenta de Instagram. Al respecto, Alejandra Baigorria señala que siente que ya está en la edad para convertirse en mamá.

“Tengo 31 años y ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto, pero bueno (...) He pensando alguna vez en el tema de la inseminación artificial, pero no sé ¿podría ser, no?”, escribió Alejandra Baigorria en su cuenta de Instagram.

Además, Alejandra Baigorria también expresó su hartazgo por las preguntas que le hacían en referencia a su relación con el alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth. La chica reality indicó que pese a que la prensa la relaciona constantemente con el burgomaestre, no existe más que una relación de amistad y admiración.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, sostuvo la rubia.

Alejandra Baigorria piensa en la inseminación artificial (TROME)

