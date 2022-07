Alejandra Baigorria visitó este jueves 12 de julio el set de “En boca de todos” y se mostró afectada por la salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana.

La pareja de Said Palao reconoció que, pese a que no sabe mucho de fútbol, sí le afectó la noticia del retiro del ‘Tigre’.

“Más allá del dinero y de la propuesta si estuvo mal o bien, yo como peruana me muero de pena . No sé mucho de fútbol, pero cuando jugaba Perú, era importante. Se sentía la emoción cuando estaba él”, comentó en el programa conducido por Maju Mantilla y Tula Rodríguez.

“Yo estoy muy triste, la verdad, en modo hincha, obviamente. ¿Ahora dónde terminará Gareca? Con el mejor postor, de repente” , puntualizó.

Por su parte, Ricardo Rondón también se manifestó respecto al tema y considera que Gareca priorizó el tema económico.

“Es una crónica de un adiós anunciado, se va con todos y no llega a un acuerdo. La prioridad era su bolsillo, esto es un trabajo, una negociación, y no estaba convencido de quedarse. Gareca ganaba 3.7 millones y ahora menos, él sabía que no se iba a quedar”, puntualizó el presentador de televisión.

Conductores de EBDT comentan la no renovación de Ricardo Gareca

